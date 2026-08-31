Кто не подлежит мобилизации в сентябре 2026 года: полный перечень

С 1 сентября 2026 года ряд категорий граждан не подлежит мобилизации. Среди них — инвалиды, многодетные родители, студенты при наличии оформленной отсрочки, забронированные работники и женщины.

Об этом говорится в материале УНИАН.

Отмечается, что военное положение и мобилизация в Украине продлены до 31 октября 2026 года, а перечень категорий, имеющих право на освобождение от мобилизации, с 1 сентября не изменился.

Кого не могут мобилизовать

В соответствии со статьёй 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от мобилизации освобождены:

лица, признанные ВЛК непригодными по состоянию здоровья;

люди с инвалидностью I, II или III группы;

молодые люди до 25 лет, которые еще не встали на воинский учет;

родители, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

одинокие родители;

родители и опекуны детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

опекуны детей, оставшихся без родителей;

люди, ухаживающие за тяжелобольными родственниками или лицами с инвалидностью I–II группы;

студенты дневной формы обучения, аспиранты, докторанты, преподаватели и ученые при наличии оформленной отсрочки;

работники критической инфраструктуры, оборонной отрасли и стратегических предприятий при наличии бронирования;

часть госслужащих и судей;

люди, чьи близкие погибли или пропали без вести на войне;

бывшие военнопленные;

женщины, для которых мобилизация является добровольной.

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Что важно для людей с инвалидностью

Инвалидность любой из трёх групп является основанием для освобождения от мобилизации. В то же время само наличие инвалидности не заменяет оформления отсрочки.

Повестка может поступить, если отсрочка не была оформлена, человек не прошел необходимый повторный осмотр, в ходе повторного осмотра инвалидность была снята или истек предыдущий срок отсрочки.

Что касается заболеваний, решение также зависит от того, насколько состояние здоровья влияет на способность проходить службу. Среди случаев, которые чаще всего могут служить основанием для увольнения, названы тяжелые заболевания сердца и сосудов, прогрессирующая онкология, серьезные психические расстройства, полная потеря зрения или слуха, а также тяжелые нарушения опорно-двигательной и нервной систем.

Кто полностью снимается с воинского учета

Кроме того, закон предусматривает полное снятие с воинского учета. Согласно статье 37 закона "О воинской обязанности и военной службе", к этой категории относятся, в частности, лица, признанные негодящими по состоянию здоровья, граждане, достигшие 60 лет, те, кто утратил украинское гражданство, а также лица, которых суд признал умершими или пропавшими без вести.

Это отличается от отсрочки, поскольку речь идет уже о полном снятии с воинского учета.

При этом любое основание для отсрочки необходимо оформить и своевременно продлевать. Если в реестрах есть ошибки или отсутствуют необходимые данные, необходимо обратиться в ЦНАП.

В мае "Фокус" уже писал о запланированных изменениях в процедуре отстранения работников от мобилизации.

До этого ряд СМИ сообщал, что правительство может временно приостановить автоматическое бронирование работников через приложение "Дія". По информации источников "Телеграфа", это могло произойти примерно 8 августа в связи с созданием координационного центра. Он должен был дополнительно проверять предприятия на соответствие критериям критической важности.