Діятиме 90 днів: у Раді запропонували нову відстрочку від мобілізації

Верховна Рада хоче надавати три місяці відстрочки громадянам, що повернулися в Україну з тимчасово окупованих територій або з-за кордону. Протягом цього часу мобілізувати людину можна буде лише добровільно.

У п'ятницю, 4 вересня, низка народних обранців від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт №16034, який передбачає надання відстрочки від мобілізації терміном на 90 днів військовозобов'язаним громадянам, які повернулися в Україну. Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Проєкт закону Фото: Скріншот

Хто може отримати відстрочку на 90 днів

Документом передбачається, що протягом 90 календарних днів громадяни, які станом початок повномасштабного вторгнення РФ перебували за кордоном або ж законно виїхали з України вже після 24 лютого 2022 року, не підлягатимуть призову після повернення. Також відстрочку можуть отримати громадяни, які проживали на тимчасово окупованих територіях до прибуття на територію, підконтрольну Україні.

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Ініціатори законопроєкту, зокрема Сергій Козир, Євгеній Брагар, Руслан Горбенко, Віталій Войцехівський та Георгій Мазурашу пропонують надавати відстрочку одноразово, оформлюючи її автоматично через державні реєстри, без звернення до ТЦК та СП, розпочинаючи з дати в'їзду до України.

Фото: скріншот

Внесення змін до ст 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Фото: скріншот

Передбачається, що протягом 90 днів людину можна буде мобілізувати лише за її згодою, а повторний виїзд за кордон не даватиме права отримати нову відстрочку.

У пояснювальній записці до документу представники законодавчої влади зазначають, що після повернення до України громадянам потрібен час на відновлення документів, вирішення сімейних, медичних і трудових питань та впорядкування військово-облікових даних. Держава ж, своєю чергою, отримає бонус у вигляді актуалізації військово-облікових даних новоприбулих та зменшення навантаження на ТЦК та СП.

Фокус писав, що з 1 вересня 2026 року низка категорій громадян не підлягає мобілізації. Серед них люди з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти за наявності оформленої відстрочки, заброньовані працівники та жінки.

Також нагадаємо, що українці, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, почали виїжджати у інші країни.