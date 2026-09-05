Українці активно покидають Польщу: які країни почали обирати для життя співвітчизники

Кількість українців, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, продовжує скорочуватися. Загальна кількість громадян України продовжує скорочуватися, і наші співвітчизники почали переїжджати в інші країни.

За останніми даними Євростату, лише протягом липня їхня кількість зменшилася приблизно на 8,1 тисячі — до 953,1 тисячі осіб. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Схожа тенденція спостерігалася й у червні, коли Польщу залишили близько 6,3 тисячі українців із відповідним статусом. Водночас частина громадян, які виїжджають із Польщі, обирає інші європейські країни для подальшого проживання.

Одним із таких напрямків стала Чехія. Наприкінці червня там перебувало близько 381 тисячі українців із тимчасовим захистом, що робить країну одним із ключових місць призначення для тих, хто змінює країну перебування.

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Найбільше українців із таким статусом, як і раніше, проживає в Німеччині — майже 1,29 мільйона осіб станом на червень. Високі показники також зафіксували в Іспанії — 272,3 тисячі, Румунії — 219,4 тисячі та Словаччині — 149 тисяч.

Попри скорочення кількості отримувачів захисту в окремих країнах, українці залишаються найбільшою групою серед людей, які користуються цим механізмом у Євросоюзі. Лише у червні понад 24 тисячі громадян України подали заявки на отримання тимчасового захисту, а їхня частка серед усіх його отримувачів становила 98,5%.

Раніше Фокус повідомляв про те, як поляк вийшов на пікет у Львові на підтримку українців. Тинка вважає, що посилення антиукраїнських настроїв у Польщі пов’язане, зокрема, з використанням політиками історичної тематики.

Згодом стало відомо, що полька образила українок і назвала росіян "нормальними". Зазначається, що несподіваний випад агресії з використанням лайки спровокувала українська мова, якою спілкувалися пасажирки у метро.