Украинцы массово покидают Польшу: какие страны стали выбирать для проживания соотечественники

Число украинцев, находящихся в Польше под временной защитой, продолжает сокращаться. Общее число граждан Украины продолжает сокращаться, и наши соотечественники начали переезжать в другие страны.

По последним данным Евростата, только в июле их число сократилось примерно на 8,1 тысячи — до 953,1 тысячи человек. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Подобная тенденция наблюдалась и в июне, когда Польшу покинули около 6,3 тысячи украинцев, имеющих соответствующий статус. В то же время часть граждан, выезжающих из Польши, выбирает другие европейские страны для дальнейшего проживания.

Одним из таких направлений стала Чехия. В конце июня там находилось около 381 тысячи украинцев, получивших временную защиту, что делает эту страну одним из ключевых мест назначения для тех, кто меняет страну пребывания.

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Больше всего украинцев с таким статусом, как и раньше, проживает в Германии — почти 1,29 миллиона человек по состоянию на июнь. Высокие показатели также зафиксированы в Испании — 272,3 тысячи, Румынии — 219,4 тысячи и Словакии — 149 тысяч.

Несмотря на сокращение числа лиц, пользующихся защитой, в отдельных странах, украинцы остаются самой многочисленной группой среди людей, пользующихся этим механизмом в Евросоюзе. Только в июне более 24 тысяч граждан Украины подали заявки на получение временной защиты, а их доля среди всех получателей составила 98,5%.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как поляк вышел на пикет во Львове в поддержку украинцев. Тинка считает, что усиление антиукраинских настроений в Польше связано, в частности, с использованием политиками исторической тематики.

Впоследствии стало известно, что полька оскорбила украинок и назвала россиян "нормальными". Отмечается, что неожиданный всплеск агрессии с использованием нецензурной лексики спровоцировал украинский язык, на котором общались пассажирки в метро.