Скандал в метро Гамбурга: полька оскорбила украинок и назвала россиян "нормальными", — соцсети

В Германии полька начала оскорблять украинских девушек, называя их "бандеровками". Россиян в то же время она считает "нормальными людьми".

Во время поездки на общественном транспорте в немецком Гамбурге неизвестная женщина начала приставать к украинкам, ехавшим рядом, сообщают в соцсетях. Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Threads.

Отмечается, что неожиданный случай агрессии с использованием нецензурной лексики спровоцировал украинский язык, на котором общались пассажирки в метро.

Женщины удивились, что случай нетерпимости по национальному признаку произошел в ФРГ, но решили поспорить с женщиной, которую в сети опознали как полячку по языку, на котором она общается со своим соседом-мужчиной.

Во время разговора, ведущегося на повышенных тонах, полька называет россиян "нормальным народом", при этом продолжая негативно отзываться об украинцах.

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"Собирайте чемоданы и уезжайте в Украину", — предложила полька, используя оскорбительные высказывания.

Во время спора она, вероятно, также сказала по-польски "Gdybym ja Hitlerem była", что переводится как "Если бы я была Гитлером".

На момент публикации материала правоохранительные органы Германии публично не комментировали предполагаемый случай ксенофобии, произошедший возле станции метро Rauhes Haus.

Напомним, районная прокуратура города Радом в Мазовецком воеводстве сообщила об избиении трех украинцев, на которых напали восемь граждан Польши. Сначала пьяный прохожий заговорил о Волынской трагедии, а затем позвал других поляков и натравил их на граждан Украины.

Фокус также писал, что в Варшаве на украинскую девушку, по словам ее матери, напали из-за акцента. Во время конфликта ей нанесли удар по лицу, в результате чего девушка лишилась двух передних зубов.