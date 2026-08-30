Скандал у метро Гамбурга: полька образила українок і назвала росіян "нормальними", — соцмережі

У Німеччині полька почала ображати українських дівчат, називаючи їх "бандерівками". Натомість росіян вона вважає "нормальними людьми".

Під час поїздки громадським транспортом у німецькому Гамбургу невідома жінка почала чіплятися до українок, які їхали поряд, пишуть у соцмережах . Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі Threads.

Зазначається, що несподіваний випад агресії з використанням лайки спровокувала українська мова, якою спілкувалися пасажирки у метро.

Жінки здивувалися, що факт нетерпимості за національними ознаками стався у ФРН, але вирішили посперечатися з жінкою, яку у мережі ідентифікували як польку через мову, якою вона спілкується зі своїм чоловіком-сусідом.

Під час розмови на підвищених тонах полька називає росіян "нормальним народом", одночасно продовжуючи негативно висловлюватися про українців.

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"Забирайте валізи й їдьте в Україну", — використовуючи образливі висловлювання, запропонувала полька.

Під час суперечки вона також, ймовірно, сказала польською "Gdybym ja Hitlerem była", що перекладається як "Якби я була Гітлером".

На момент виходу матеріалу правоохоронні органи Німеччини публічно не коментували ймовірний випадок ксенофобії, який стався біля станції метрополітену Rauhes Haus.

Нагадаємо, районна прокуратура міста Радом у Мазовецькому воєводстві розповіла про побиття трьох українців, на яких напали восьмеро громадян Польщі. Спершу п'яний перехожий заговорив про Волинську трагедію, а потім покликав інших поляків та нацькував їх на громадян України.

Також Фокус писав, що у Варшаві на українську дівчину, за словами її матері, напали через акцент. Під час конфлікту її вдарили по обличчю, внаслідок чого дівчина втратила два передні зуби.