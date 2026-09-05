Будет действовать 90 дней: в Раде предложили новую отсрочку от мобилизации

Верховная Рада намерена предоставлять трёхмесячную отсрочку гражданам, вернувшимся в Украину с временно оккупированных территорий или из-за рубежа. В течение этого времени мобилизовать человека можно будет только на добровольной основе.

В пятницу, 4 сентября, ряд депутатов от партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 16034, который предусматривает предоставление отсрочки от мобилизации сроком на 90 дней военнообязанным гражданам, вернувшимся в Украину. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Законопроект Фото: Скриншот

Кто может получить отсрочку на 90 дней

Согласно документу, в течение 90 календарных дней граждане, которые на момент начала полномасштабного вторжения РФ находились за границей или законно выехали из Украины уже после 24 февраля 2022 года, не будут подлежать призыву после возвращения. Также отсрочку могут получить граждане, проживавшие на временно оккупированных территориях до прибытия на территорию, подконтрольную Украине.

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Инициаторы законопроекта, в частности Сергей Козырь, Евгений Брагар, Руслан Горбенко, Виталий Войцеховский и Георгий Мазурашу предлагают предоставлять отсрочку однократно, оформляя её автоматически через государственные реестры, без обращения в ТЦК и СП, начиная с даты въезда в Украину.

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Внесение изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" Фото: скриншот

Предполагается, что в течение 90 дней человека можно будет мобилизовать только с его согласия, а повторный выезд за границу не даст права на получение новой отсрочки.

В пояснительной записке к документу представители законодательной власти отмечают, что после возвращения в Украину гражданам требуется время на восстановление документов, решение семейных, медицинских и трудовых вопросов, а также приведение в порядок военно-учетных данных. Государство же, в свою очередь, получит бонус в виде актуализации военно-учетных данных вновь прибывших и снижения нагрузки на ТЦК и СП.

Фокус писал, что с 1 сентября 2026 года ряд категорий граждан не подлежит мобилизации. Среди них — люди с инвалидностью, многодетные родители, студенты при наличии оформленной отсрочки, зарезервированные работники и женщины.

Также напомним, что украинцы, находящиеся под временной защитой в Польше, начали выезжать в другие страны.