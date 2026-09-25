Секунды спасли жизнь: дрон в Славянске полностью сжег автомобиль иностранных журналистов

В Славянске российский дрон уничтожил автомобиль иностранных журналистов вместе с оборудованием и бронежилетами, но сами репортеры чудом остались живы благодаря счастливой случайности.

В четверг, 24 сентября, российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Славянска в Донецкой области. Вражеский беспилотник поразил гражданский автомобиль, в котором передвигалась группа иностранных журналистов, освещавших события войны в Украине. В момент атаки они находились в соседнем здании, поэтому никто из команды не пострадал, однако автомобиль и значительная часть журналистского оборудования были уничтожены.

Об инциденте сообщил украинский продюсер зарубежных СМИ Владимир Куринный. По его словам, среди представителей СМИ были шведский писатель и журналист Мустафа Джан и испанский фотограф Диего Эррера.

Видео дня

"Вчера в Славянске российский дрон нанес удар по автомобилю иностранных журналистов, среди которых был мой близкий друг, шведский писатель Мустафа Джан, и его испанский коллега, фотограф Диего Эррера", — написал Куринный.

Фотографию разбитого автомобиля он опубликовал в социальных сетях.

Дрон РФ уничтожил автомобиль иностранных журналистов в Славянске Дрон РФ уничтожил автомобиль иностранных журналистов в Славянске Дрон РФ уничтожил автомобиль иностранных журналистов в Славянске Дрон РФ уничтожил автомобиль иностранных журналистов в Славянске

Последствия атаки и состояние журналистов

Сами журналисты чудом не пострадали, поскольку во время прилета находились в здании неподалеку от автомобиля. Однако в результате попадания снаряда и последовавшего за этим пожара автомобиль полностью сгорел вместе с рабочим оборудованием и средствами безопасности.

"Сами журналисты в момент удара находились в соседнем здании, поэтому, к счастью, не пострадали. Но все камеры, ноутбуки и средства защиты сгорели", — рассказал Владимир Куринный.

Кто такие Мустафа Джан и Диего Эррера

Мустафа Джан (Mustafa Can) — шведский журналист и писатель курдского происхождения. Он родился в Турции, а вырос в Швеции. Джан много лет работает журналистом и автором материалов для шведских СМИ, в частности регулярно пишет для Svenska Dagbladet. Издание называет его журналистом и писателем, занимающимся зарубежными репортажами.

Джан — лауреат Stora Journalistpriset — одной из самых известных журналистских премий Швеции. В 2002 году он получил награду в категории "Рассказчик года", а в 2006-м — премию Guldpennan от Publicistklubben.

Он также работал над материалами об Украине. В частности, Джан стал одним из авторов книги "Ukraine", созданной совместно с нидерландским фотографом Эдди ван Весселем. Издание вышло в 2025 году и сочетает фотографии с рассказами о людях, живущих в условиях полномасштабной войны.

Диего Эррера Карседо (Diego Herrera Carcedo) — испанский независимый фотожурналист, документальный фотограф и видеограф. Он специализируется на освещении войн, социальных конфликтов и гуманитарных кризисов и работал, в частности, в Украине, Молдове, Армении, Боснии, Сербии и Греции.

Украина занимает особое место в его творчестве. Фотограф фиксирует последствия российского вторжения и жизнь мирных жителей в прифронтовых городах Донбасса. В 2026 году его серия "Donbass, Bleeding Behind the Slagheaps", созданная в Украине в 2025–2026 годах, вошла в число номинантов премии "Репортеры без границ" в категории Lucas Dolega-SAIF Photo Prize.

Ранее Эррера также работал в Украине для международных СМИ. В своих материалах с начала полномасштабного вторжения он, в частности, освещал жизнь людей в прифронтовых районах и последствия войны.

Реакция коллег и помощь пострадавшим

Новость о спасении журналистов вызвала волну поддержки в профессиональной среде. Коллеги и представители СМИ выражают солидарность с пострадавшей съёмочной группой и предлагают помощь в восстановлении утраченного оборудования.

"Очень рада, что Мустафа и Диего живы. Это ещё одно напоминание о том, насколько опасной остаётся работа журналистов, освещающих войну в Украине. Передайте им, пожалуйста, нашу поддержку. Мы также готовы помочь, если понадобится, с восстановлением техники, давайте будем на связи", — отметили в комментариях коллеги журналистов.

В настоящее время украинские медиапродюсеры помогают иностранным корреспондентам решить логистические вопросы и восстановить утраченные рабочие инструменты для дальнейшей работы.

Отметим, что город Славянск остается одним из самых опасных мест в Донецкой области. Российские оккупанты ежедневно обстреливают этот населенный пункт, используя ударные и FPV-дроны, а также управляемые авиабомбы.

По данным местных властей, 24 сентября город несколько раз подвергся атакам беспилотников. Российские войска также нанесли удары авиабомбами. В результате атак за сутки в Славянске погиб один человек, ещё трое получили ранения. Были повреждены частные дома, торговые павильоны и помещения одного из заводов.

Напомним, что 25 сентября в Киеве российский беспилотник повредил здание Высшего совета правосудия; по предварительным данным, пострадали шесть человек. После атаки работа ВСП была временно приостановлена, а на месте продолжается ликвидация последствий удара и уточнение масштабов повреждений.

Кроме того, мы сообщали, что утром 25 сентября в Печерском районе Киева в результате падения БПЛА пострадал жилой дом.