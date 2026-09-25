Секунди врятували життя: дрон у Слов'янську вщент спалив авто іноземних журналістів

У Слов’янську російський дрон знищив авто іноземних журналістів разом із технікою та бронежилетами, але самі репортери дивом вціліли завдяки випадковості.

У четвер, 24 вересня, російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині. Ворожий безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, яким пересувалася група іноземних медійників, що висвітлювали події війни в Україні. У момент атаки вони перебували в будівлі поруч, тому ніхто з команди не постраждав, однак автомобіль і значна частина журналістського обладнання були знищені.

Про інцидент повідомив український продюсер іноземних медіа Володимир Курінний. За його словами, серед медійників були шведський письменник і журналіст Мустафа Джан та іспанський фотограф Дієго Еррера.

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"Вчора у Слов’янську російський дрон вдарив по авто іноземних журналістів, серед яких був мій близький товариш, шведський письменник Мустафа Джан та його іспанський колега, фотограф Дієго Еррера", — написав Курінний.

Фото знищеного автомобіля він опублікував у соцмережах.

Дрон РФ знищив авто іноземних журналістів у Слов"янську Дрон РФ знищив авто іноземних журналістів у Слов"янську Дрон РФ знищив авто іноземних журналістів у Слов"янську Дрон РФ знищив авто іноземних журналістів у Слов"янську

Наслідки атаки та стан медійників

Самі журналісти дивом не постраждали, оскільки під час прильоту перебували у будівлі неподалік від транспорту. Проте внаслідок влучання та подальшої пожежі автомобіль повністю згорів разом із робочим обладнанням і засобами безпеки.

"Самі журналісти в момент удару знаходились у будівлі поруч, тому, на щастя, не постраждали. Але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли", — розповів Володимир Курінний.

Хто такі Мустафа Джан і Дієго Еррера

Мустафа Джан (Mustafa Can) — шведський журналіст і письменник курдського походження. Він народився у Туреччині, а виріс у Швеції. Джан багато років працює як журналіст і автор матеріалів для шведських медіа, зокрема регулярно пише для Svenska Dagbladet. Видання називає його журналістом і письменником, який працює із закордонними репортажами.

Джан є лауреатом Stora Journalistpriset — однієї з найвідоміших журналістських премій Швеції. У 2002 році він отримав нагороду в категорії "Розповідач року", а у 2006-му — премію Guldpennan від Publicistklubben.

Він також працював над матеріалами про Україну. Зокрема, Джан став одним з авторів книги "Ukraine", створеної разом із нідерландським фотографом Едді ван Весселем. Видання вийшло 2025 року і поєднує фотографії з розповідями про людей, які живуть в умовах повномасштабної війни.

Дієго Еррера Карседо (Diego Herrera Carcedo) — іспанський незалежний фотожурналіст, документальний фотограф і відеограф. Він спеціалізується на висвітленні воєн, соціальних конфліктів та гуманітарних криз і працював, зокрема, в Україні, Молдові, Вірменії, Боснії, Сербії та Греції.

Україна займає окреме місце в його роботі. Фотограф документує наслідки російського вторгнення та життя цивільних у прифронтових містах Донбасу. У 2026 році його серія "Donbass, Bleeding Behind the Slagheaps", створена в Україні у 2025–2026 роках, була представлена серед номінантів премії Reporters Without Borders у категорії Lucas Dolega-SAIF Photo Prize.

Раніше Еррера також працював в Україні для міжнародних медіа. Його матеріали з початку повномасштабного вторгнення документували, зокрема, життя людей у прифронтових районах та наслідки війни.

Реакція колег та допомога постраждалим

Новина про порятунок журналістів викликала хвилю підтримки в професійному середовищі. Колеги та медіакомпоненти висловлюють солідарність із постраждалою знімальною групою та пропонують допомогу у відновленні втраченої техніки.

"Дуже рада, що Мустафа і Дієго живі. Це ще одне нагадування, наскільки небезпечною залишається робота журналістів, які документують війну в Україні. Передайте їм, будь ласка, нашу підтримку. Ми також готові допомогти, якщо треба, з відновленням техніки, давайте будемо на зв’язку", — зазначили у коментарях колеги медійників.

Зараз українські медіапродюсери допомагають іноземним кореспондентам розв'язати логістичні питання та відновити втрачені робочі інструменти для подальшої праці.

Зазначимо, що місто Слов’янськ залишається однією з найнебезпечніших точок Донеччини. Російські окупанти щодня обстрілюють населений пункт, використовуючи ударні й FPV-дрони, а також керовані авіабомби.

За даними місцевої влади, 24 вересня місто кілька разів атакували безпілотниками. Російські війська також завдали ударів авіабомбами. Унаслідок атак протягом доби в Слов’янську загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Були пошкоджені приватні будинки, торговельні павільйони та приміщення одного із заводів.

Нагадаємо, у Києві 25 вересня російський безпілотник пошкодив будівлю Вищої ради правосуддя, попередньо постраждали шестеро людей. Після атаки роботу ВРП тимчасово призупинили, а на місці триває ліквідація наслідків удару та уточнення масштабів пошкоджень.

Також ми писали, що вранці 25 вересня у Печерському районі Києва через падіння БпЛА постраждав житловий будинок.