"Изучите нашу доктрину!": Лавров выступил с угрозой в адрес Польши из-за ракет Patriot (видео)

Намерение Польши производить ракеты Patriot вызвало очередные угрозы со стороны Кремля — в РФ предлагают Варшаве изучить российскую военную доктрину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Польшу "внимательно изучить" российскую военную доктрину в ответ на планы Варшавы развернуть производство ракет для американских комплексов Patriot. Как пишет российское пропагандистское издание ТАСС, об этом глава МИД РФ заявил 29 сентября во время общения с журналистами на заседании дискуссионного клуба "Валдай", комментируя действия Польши и степень вовлеченности стран Европы в поддержку Украины.

"По этому поводу у нас есть военная доктрина, которую президент неоднократно цитировал. Призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа", — заявил Лавров во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Видео дня

При этом он не назвал конкретных мер, которые Москва планирует принять, и не объявил о каком-либо новом решении России.

Из заявления Лаврова невозможно сделать вывод о том, какую именно норму он имел в виду или какие конкретные последствия Москва связывает с польским производством Patriot. Дело в том, что Лавров упомянул о "военной доктрине", однако действующая российская система стратегических документов предусматривает лишь документ "Основы государственной политики РФ в сфере ядерного сдерживания", утвержденный Владимиром Путиным в ноябре 2024 года. Кремль ранее отмечал, что именно этот документ определяет военные риски и условия, при которых Россия допускает применение ядерного оружия.

Заявление российского министра прозвучало на фоне усилий Польши по укреплению собственной безопасности и восточного фланга Альянса.

Что известно о планах Польши в отношении Patriot

Идея разместить производство ракет для системы "Патриот" в Польше обсуждается Варшавой с США уже несколько месяцев.

В июле заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая сообщила, что Варшава предложила США и Украине создать трехстороннюю модель сотрудничества. Польская сторона выступила за то, чтобы производство ракет, которое ранее обсуждалось как возможный проект в Украине, разместили на польской территории. Как пояснила чиновница, это позволило бы разместить предприятие в более безопасном месте.

"Мы предложили, чтобы это было сотрудничество в рамках трехстороннего партнерства — США, Украина, но также и Польша, поскольку речь идет об обеспечении этого производства, чтобы оно осуществлялось именно в безопасном месте", — заявила Собковяк-Чарнецкая во время брифинга в Вашингтоне 23 июля 2026 года. Её слова передавало Польское агентство печати (PAP).

В августе польская сторона сообщала, что переговоры с Вашингтоном о производстве ракет для системы "Патриот" вышли за рамки предварительного изучения возможностей. Тогда Собковяк-Чарнецкая в интервью польскому радио TOK FM от 18 августа 2026 года говорила, что решение США может быть принято в течение одного-двух месяцев. Польша при этом конкурировала за этот проект с Германией.

В сентябре Варшава уже говорила не только о производстве, но и о создании в Польше центра обслуживания ракет PAC-3 для системы "Патриот". В ходе переговоров в США 23–25 сентября польская делегация обсуждала с американской стороной возможность создания такого центра, потенциальную совместную продукцию и будущие поставки. Это подтвердило польское Министерство национальной обороны.

Польша уже производит отдельные компоненты системы "Патриот"

Кстати, Польша не впервые начинает работать с Patriot. У страны уже есть собственные производственные мощности в рамках этой программы.

Так, польский оборонный концерн PGZ и его предприятия участвуют в программе "Висла" — польской программе развития системы противовоздушной и противоракетной обороны на базе Patriot. В частности, в Польше уже производятся пусковые установки M903. В 2024 году польская компания "Huta Stalowa Wola" заключила с "Raytheon Polska" соглашение о производстве 48 таких установок.

Кроме того, в сентябре 2026 года польская компания WZE заключила соглашения с Lockheed Martin и Raytheon о производстве отдельных компонентов для перехватчика PAC-3 MSE и радара LTAMDS. Первые изготовленные в Польше компоненты PAC-3 MSE планируется поставить в США в 2027 году. Об этом 10 сентября сообщило польское издание Defensehere.

Таким образом, нынешнее предложение Варшавы касается дальнейшего расширения участия Польши в производстве, вплоть до потенциального производства самих ракет-перехватчиков, а не создания с нуля всей инфраструктуры системы "Пэтриот".

Почему тема Patriot важна для Украины

"Патриот" — одна из ключевых западных систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые Украина использует для защиты городов и критически важной инфраструктуры от российских ракетных ударов, особенно баллистических.

Проблемой остается ограниченное количество ракет-перехватчиков. 25 сентября агентство Reuters сообщило, что запасы Patriot в США и других странах-союзниках остаются ограниченными из-за значительного спроса, связанного не только с войной в Украине, но и с другими военными конфликтами.

На этом фоне США и европейские страны обсуждают вопрос об увеличении производства ракет для систем ПВО. В частности, Германия также добивается возможности производить в Европе ракеты-перехватчики Patriot.

Напомним, Польша готовит для Украины новую партию ракет для систем Patriot, необходимых для защиты от российских баллистических ударов. При этом в Варшаве отмечают, что речь идет о небольшом количестве боеприпасов, а точный объем поставки не разглашается.

Кроме того, мы сообщали, что о готовности поделиться с Украиной дефицитными ракетами заявляли и в Германии.