"Вивчіть нашу доктрину!": Лавров видав погрозу Польщі через ракети Patriot (відео)

Намір Польщі виробляти ракети Patriot викликав чергові погрози з боку Кремля — у РФ пропонують Варшаві вивчити російську військову доктрину.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Польщу "уважно вивчити" російську військову доктрину у відповідь на плани Варшави розгорнути виробництво ракет для американських комплексів Patriot. Як пише російське пропагандистське видання ТАСС, про це очільник МЗС РФ заявив 29 вересня під час спілкування з журналістами на засіданні дискусійного клубу "Валдай", коментуючи дії Польщі та рівень залученості країн Європи до підтримки України.

"З цього приводу ми маємо військову доктрину, яку президент неодноразово цитував. Закликаю уважно вивчити відповідний розділ цього найважливішого документа", — заявив Лавров під час виступу на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Видео дня

При цьому він не назвав конкретних заходів, які Москва планує вживати, і не оголосив про якесь нове рішення Росії.

З заяви Лаврова неможливо зробити висновок про те, яку саме норму він мав на увазі або які конкретні наслідки Москва пов'язує з польським виробництвом Patriot. Річ у тому, що Лавров згадав про "військову доктрину", однак чинна російська система стратегічних документів передбачає лише документ "Основи державної політики РФ у сфері ядерного стримування", затверджений Володимиром Путіним у листопаді 2024 року. Кремль раніше зазначав, що саме цей документ визначає військові ризики й умови, за яких Росія допускає застосування ядерної зброї.

Заява російського міністра пролунала на тлі зусиль Польщі зі зміцнення власної безпеки та східного флангу Альянсу.

Що відомо про плани Польщі щодо Patriot

Ідея розмістити виробництво ракет для Patriot у Польщі обговорюється Варшавою зі США вже кілька місяців.

У липні заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила, що Варшава запропонувала США та Україні створити тристоронню модель співпраці. Польська сторона виступила за те, щоб виробництво ракет, яке раніше обговорювали як можливий проєкт в Україні, розмістили на польській території. Як пояснювала чиновниця, це дозволило б розташувати підприємство в безпечнішому місці.

"Ми запропонували, щоб це була співпраця у трикутнику — США, Україна, але також Польща, оскільки йдеться про забезпечення цього виробництва, щоб воно відбувалося просто в безпечному місці", — заявляла Собковяк-Чарнецька під час брифінгу у Вашингтоні 23 липня 2026 року. Її слова передавало Польське агентство преси (PAP).

У серпні польська сторона повідомляла, що переговори з Вашингтоном щодо виробництва ракет для Patriot перейшли за межі попереднього вивчення можливостей. Тоді Собковяк-Чарнецька в інтерв'ю польському радіо TOK FM від 18 серпня 2026 року говорила, що рішення США може бути ухвалене протягом одного-двох місяців. Польща при цьому конкурувала за цей проєкт із Німеччиною.

У вересні Варшава вже говорила не лише про виробництво, а й про створення в Польщі центру обслуговування ракет PAC-3 для Patriot. Під час переговорів у США 23–25 вересня польська делегація обговорювала з американською стороною можливість створення такого центру, потенційну спільну продукцію та майбутні поставки. Це підтверджувало польське Міністерство національної оборони.

Польща вже виробляє окремі компоненти Patriot

До речі, Польща не вперше починає працювати з Patriot. Країна вже має власні виробничі можливості в межах програми.

Так, польський оборонний концерн PGZ та його підприємства беруть участь у програмі Wisła — польській програмі розвитку системи протиповітряної та протиракетної оборони на базі Patriot. Зокрема, у Польщі вже виробляються пускові установки M903. У 2024 році польська Huta Stalowa Wola уклала з Raytheon Polska угоду на виробництво 48 таких установок.

Крім того, у вересні 2026 року польська компанія WZE уклала угоди з Lockheed Martin і Raytheon щодо виробництва окремих компонентів для перехоплювача PAC-3 MSE та радара LTAMDS. Перші виготовлені в Польщі компоненти PAC-3 MSE планують поставити до США у 2027 році. Про це 10 вересня повідомляло польське видання Defensehere.

Таким чином, нинішня пропозиція Варшави стосується подальшого розширення виробничої участі Польщі, аж до потенційного виробництва самих ракет-перехоплювачів, а не створення з нуля всієї інфраструктури Patriot.

Чому тема Patriot важлива для України

Patriot є однією з ключових західних систем протиповітряної та протиракетної оборони, які використовує Україна для захисту міст та критичної інфраструктури від російських ракетних ударів, особливо балістичних.

Проблемою залишається обмежена кількість ракет-перехоплювачів. Reuters 25 вересня повідомляв, що запаси Patriot у США та інших країнах-союзниках залишаються обмеженими через значний попит, пов'язаний не лише з війною в Україні, а й з іншими військовими конфліктами.

На цьому тлі США та європейські держави обговорюють збільшення виробництва ракет для систем ППО. Зокрема, Німеччина також домагається можливості виробляти в Європі перехоплювачі Patriot.

Нагадаємо, Польща готує для України нову партію ракет для систем Patriot, які потрібні для захисту від російських балістичних ударів. Водночас у Варшаві наголошують, що йдеться про невелику кількість боєприпасів, а точний обсяг поставки не розголошують.

Також ми писали, що про готовність поділитися з Україною дефіцитними ракетами заявляли й у Німеччині.