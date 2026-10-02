США анонсировали размещение базы в Польше: локацию должны объявить в скором времени

Дональд Трамп сообщил о заметном прогрессе в подготовке к созданию базы армии США в Польше, а журналистам заявил, что американский контингент может появиться там уже в ближайшее время.

Идея постоянного присутствия американской армии в Польше перешла в практическую плоскость. О существенном продвижении в этом вопросе заявил Дональд Трамп. Соответствующий пост он разместил на своей платформе Truth Social. Конкретное местоположение будущей базы обещают объявить очень скоро — как только решение станет окончательным.

"Благодаря смелому лидерству моего друга Кароля Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в создании базы армии США в Польше", — отметил американский лидер.

Отдельно президент США высказался по этому поводу, отвечая на вопрос журналиста. Трамп заявил, что американский контингент может появиться в Польше уже в ближайшее время.

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"Мы рассматриваем этот вопрос. Мы с большим уважением относимся к президенту Польши. Поэтому мы изучаем эту возможность, и это вполне может произойти", — сказал он.

Параллельно с этим Польша усиливает оборону на восточном направлении. 15 сентября сообщалось, что польские военные возводят укрепления вдоль границы, а вблизи пограничных переходов с Украиной развертывают пункты наблюдения и охраны.

Помимо инженерных сооружений, Варшава планирует оснастить более 100 километров границы с Украиной новой электронной системой безопасности. В её состав войдут средства мониторинга и датчики движения — они дополнят уже существующие физические барьеры.

Ранее сообщалось, что США перебросят специализированную группу морской пехоты в регион Балтийского моря — военные присоединятся к миссии НАТО "Baltic Sentry". Речь идет как минимум о 40 бойцах 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты США, которая базируется в Кэмп-Лежене в Северной Каролине. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Пентагона. Американцы будут работать совместно с Береговой бригадой Финляндии: цель — улучшить осведомленность в морской сфере, чтобы защитить критически важную подводную инфраструктуру и поддержать общую безопасность региона.

Кроме того, мы писали, что 29 сентября агентство Reuters сообщило о завершении вывода американских войск из Ирака после более чем 20 лет присутствия.