Миссия НАТО: США направят морских пехотинцев в Балтийское море, — Пентагон

Соединённые Штаты Америки направят свою специализированную группу морских пехотинцев в регион Балтийского моря. Американские военные отправятся для поддержки миссии НАТО в регионе под названием "Baltic Sentry".

В целом планируется направить не менее 40 военнослужащих 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты США, базирующегося в Кэмп-Лежен в Северной Каролине. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Пентагона.

Сообщается, что американские военные будут работать совместно с Береговой бригадой Финляндии. Их деятельность направлена на повышение осведомленности в морской сфере для защиты критически важной подводной инфраструктуры и поддержания общей безопасности в регионе, подчеркнули в Пентагоне.

Пехотинцы в рамках операции будут использовать небольшие беспилотные летательные аппараты и прибрежные датчики. Полученные данные будут поступать в общую оперативную систему НАТО. Военное командование считает, что это позволит союзникам быстрее получать важные данные о возникновении потенциальных угроз в регионе Балтийского моря.

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"Опыт, навыки и системы Корпуса морской пехоты США идеально подходят для дополнения нашей картины ситуации и поддержки нашего мониторинга Балтийского моря", — сказал о миссии капитан ВМС Финляндии Йохан Тилландер, начальник оперативного отдела Командования ВМС Финляндии.

В Пентагоне также подчеркнули, что поддержание стабильности вдоль критически важных морских узловых точек Европы обеспечивает физическую и экономическую безопасность трансатлантического сообщества.

Напомним, 29 сентября агентство Reuters сообщило, что США завершат вывод войск из Ирака после более чем 20 лет военного присутствия.

Кроме того, ранее подводный разведывательный дрон армии США оказался в руках Ирана.