Подводный разведывательный дрон США оказался в руках Ирана: в Тегеране сделали заявление

Иранский КВИР заявил о захвате высокотехнологичного американского подводного дрона Remus 600 в блокированном Ормузском проливе и уже пытается извлечь из него секретные данные.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана 27 сентября заявили о захвате американского автономного подводного аппарата Remus 600 в стратегически важном Ормузском проливе. В Тегеране утверждают, что дрон использовался для разведки, а сейчас иранские специалисты пытаются извлечь из него все данные. Об этом сообщило государственное информационное агентство Ирана IRNA со ссылкой на заявление КВИР.

В заявлении говорится, что это уже второй беспилотный подводный аппарат (UUV), принадлежащий вооружённым силам США в Ормузском проливе. По утверждению иранской стороны, аппарат якобы осуществлял разведывательную деятельность.

Видео дня

В КВИР заявили, что операция была проведена с использованием разведывательных данных и средств радиоэлектронной борьбы.

"Военно-морские силы КВИР в ходе скоординированной и сложной операции, опираясь на разведывательный контроль и электронную борьбу, смогли захватить современный беспилотный подводный аппарат американских военных, который действовал в Ормузском проливе с целью шпионажа", — говорится в заявлении, которое цитируют иранские государственные СМИ.

Иран заявил о захвате американского подводного дрона Remus 600 Фото: КСИР

Что известно о Remus 600

Иран назвал захваченный аппарат Remus 600 — автономным беспилотным подводным аппаратом, способным выполнять различные задачи без непосредственного управления со стороны человека.

По данным Yonhap, аппарат может погружаться на глубину до 600 метров, использоваться для поиска мин, картографирования морского дна, а также для разведки, наблюдения и сбора информации. Его длина составляет около 3,25 метра, а автономная работа может длиться до 70 часов в зависимости от конфигурации и задачи.

Remus 600 также лежит в основе американской программы MK 18 Mod 2 Kingfish, которую ВМС США используют для противоминных операций. Официальные материалы американского Управления военно-морских исследований описывают развитие семейства REMUS и отмечают, что на базе REMUS 600 создавались системы для ВМС США.

В КВИР заявили, что после захвата аппарат передали специалистам.

"Этот подводный аппарат был захвачен бойцами ВМС КВИР, и сейчас он находится в распоряжении специалистов этих сил для извлечения информации", — заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции.

В то же время Вашингтон пока публично не подтвердил именно захват Remus 600.

Иран во второй раз заявляет о захвате американского подводного дрона

Это уже второй подобный случай, о котором Иран сообщил в сентябре.

Так, 8 сентября КВИР сообщил о захвате еще одного американского автономного подводного аппарата — Dive-LD — у входа в Ормузский пролив. Тогда США признали потерю беспилотника, но американский представитель заявил журналистам Reuters, что аппарат вышел из строя более чем за сутки до этого. По данным Пентагона, это была старая модель, на которой не было секретного оборудования или засекреченных данных.

Таким образом, между двумя заявлениями Ирана об американских подводных дронах прошло менее трёх недель. При этом обстоятельства потери второго аппарата Remus 600 пока не получили публичного подтверждения со стороны США.

Тегеран заявил о закрытии Ормузского пролива

Одновременно с заявлением о захвате дрона иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) вновь объявил о полном закрытии Ормузского пролива для морского судоходства и пригрозил жесткой реакцией на любые попытки прохода.

"ВМС КВИР твёрдо заявляют, что Ормузский пролив закрыт, и мы принимаем решительные и непрерывные меры против опасных маневров и несанкционированного транзита через пролив", — заявили в Корпусе.

Тегеран блокирует транспортный коридор в ответ на военное присутствие США и силовое противостояние в регионе.

В настоящее время международное сообщество предпринимает дипломатические усилия с целью восстановления безопасного транзита через этот стратегический морской коридор. Дело в том, что Ормузский пролив имеет стратегическое значение для международного судоходства и поставок энергоресурсов, поэтому любые ограничения создают угрозу для глобальной логистики и рынка нефти.

Иранская сторона подчеркивает, что будет силой пресекать любые попытки несогласованного транзита судов.

Напомним, Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив, если США согласятся на соглашение и дипломатическое урегулирование. По словам заместителя главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, после достижения договоренности может начаться семидневный отсчет до открытия пролива и пауза в боевых действиях. В то же время Тегеран не готов уступать свои ядерные права, в частности в вопросах обогащения урана и хранения ядерного материала.

Также мы писали о том, что 8 сентября США нанесли удары по пяти иранским танкерам с нефтью в Оманском заливе и у острова Харк, после чего Иран запустил баллистические ракеты по американским военным объектам на Ближнем Востоке.