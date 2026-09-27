Підводний дрон-розвідник США опинився в руках Ірану: у Тегерані зробили заяву

Іранський КВІР заявив про захоплення високотехнологічного американського підводного дрона Remus 600 у блокованій Ормузькій протоці та вже намагається зняти з нього секретні дані.

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану 27 вересня заявили про захоплення американського автономного підводного апарата Remus 600 у стратегічно важливій Ормузькій протоці. У Тегерані стверджують, що дрон використовувався для розвідки, а зараз іранські фахівці намагаються отримати з нього всі дані. Про це повідомило державне інформаційне агентство Ірану IRNA з посиланням на заяву КВІР.

В заяві йдеться про те, що це вже другий безпілотний підводний апарат (UUV), що належить військовим США в Ормузькій протоці. За твердженням іранської сторони, апарат нібито здійснював розвідувальну діяльність.

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У КВІР заявили, що операцію провели із застосуванням розвідданих та засобів радіоелектронної боротьби.

"Військово-морські сили КВІР у ході скоординованої та складної операції, спираючись на розвідувальний контроль і електронну боротьбу, змогли захопити сучасний безпілотний підводний апарат американських військових, який діяв в Ормузькій протоці з метою шпигунства", — йдеться у заяві, яку цитують іранські державні ЗМІ.

Іран заявив про захоплення американського підводного дрона Remus 600 Фото: КВІР

Що відомо про Remus 600

Іран назвав захоплений апарат Remus 600 — автономним безпілотним підводним апаратом, який може виконувати різні завдання без безпосереднього керування людиною.

За даними Yonhap, апарат може занурюватися на глибину до 600 метрів, використовуватися для пошуку мін, картографування морського дна, а також для розвідки, спостереження та збору інформації. Його довжина становить близько 3,25 метра, а автономна робота може тривати до 70 годин залежно від конфігурації та завдання.

Remus 600 також лежить в основі американської програми MK 18 Mod 2 Kingfish, яку ВМС США використовують для протимінних операцій. Офіційні матеріали американського Управління військово-морських досліджень описують розвиток сімейства REMUS і зазначають, що на базі REMUS 600 створювалися системи для ВМС США.

У КВІР заявили, що після захоплення апарат передали спеціалістам.

"Цей підводний апарат захопили бійці ВМС КВІР, і зараз він перебуває в руках фахівців цих сил для вилучення його інформації", — заявили в іранському Корпусі вартових ісламської революції.

Водночас Вашингтон наразі публічно не підтвердив саме захоплення Remus 600.

Іран вдруге заявляє про захоплення американського підводного дрона

Це вже другий подібний випадок, про який Іран заявив у вересні.

Так, 8 вересня КВІР повідомляв про захоплення іншого американського автономного підводного апарата — Dive-LD — біля входу до Ормузької протоки. Тоді США визнали втрату безпілотника, але американський представник заявив журналістам Reuters, що апарат вийшов з ладу більш ніж за добу до цього. За даними Пентагону, це була стара модель, яка не мала секретного обладнання чи класифікованих даних.

Таким чином, між двома заявами Ірану про американські підводні дрони минуло менше трьох тижнів. Водночас обставини втрати другого апарата Remus 600 поки що не отримали публічного підтвердження з боку США.

Тегеран заявив про закриття Ормузької протоки

Одночасно із заявою про захоплення дрона іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) знову оголосив про повне закриття Ормузької протоки для морського судноплавства та пригрозив жорсткою реакцією на будь-які спроби проходу.

"ВМС КВІР твердо заявляють, що Ормузька протока закрита, і ми вживаємо рішучих і безперервних заходів проти небезпечних маневрів і несанкціонованого транзиту через протоку", — заявили в Корпусі.

Тегеран утримує транспортний коридор заблокованим у відповідь на військову присутність США та силове протистояння в регіоні.

Наразі міжнародна спільнота здійснює дипломатичні зусилля задля відновлення безпечного транзиту через цей стратегічний морський шляхопровід. Справа в тому, що Ормузька протока має стратегічне значення для міжнародного судноплавства та енергетичних поставок, тому будь-які обмеження створюють загрозу для глобальної логістики та ринку нафти.

Іранська сторона наголошує, що силою припинятиме будь-які спроби неузгодженого транзиту суден.

Нагадаємо, Іран заявив про готовність відкрити Ормузьку протоку, якщо США погодяться на угоду та дипломатичне врегулювання. За словами заступника глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі, після домовленості може розпочатися семиденний відлік до відкриття протоки та пауза в бойових діях. Водночас Тегеран не готовий поступатися своїми ядерними правами, зокрема питаннями збагачення урану та зберігання ядерного матеріалу.

Також ми писали про те, що 8 вересня США завдали ударів по п’ятьох іранських танкерах із нафтою в Оманській затоці та біля острова Харк, після чого Іран запустив балістичні ракети по американських військових об’єктах на Близькому Сході.