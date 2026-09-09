США уразили низку іранських танкерів: Тегеран у відповідь запустив балістичні ракети (відео)

Конфлікт між США та Іраном знову загострився з новою силою, коли американські військові завдали ударів по п'ятьох іранських танкерах у районі Оманської затоки та острова Харк. Тегеран пригрозив атаками у відповідь і запустив балістичні ракети по американських авіабазах на Близькому Сході.

Центральне командування США (CENTCOM) відзвітувало про знищення п'яти іранських танкерів, які перевозили сиру нафту, під час атаки у вівторок, 8 вересня. Ця атака відбулася у відповідь на спроби балістичних ракетних атак на військовий корабель ВМС США. Про це повідомило медіа CNN.

Американські військові завдали ударів по чотирьох танкерах, що перевозили сиру нафту, в Оманській затоці та по одному — поблизу острова Харк у Перській затоці. Зазначається, що американський корабель уникнув спроб іранських атак і продовжує патрулювати води регіону, а жоден американський військовослужбовець не постраждав.

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Удари США по іранських танкерах 8 вересня

CENTCOM повідомило, що американські сили дали екіпажам суден вказівку покинути кораблі перед ударами.

CNN пише, що ці удари відбулися на тлі того, як США зосередили свої зусилля на виведенні з ладу цілей навколо Ормузької протоки, проведенні операцій супроводу комерційних суден через цей ключовий водний шлях та підтримці морської блокади іранських портів. Американська сторона раніше оголосила про "повномасштабний тиск" на Тегеран з метою посилення економічного тиску.

Тегеран запустив балістичні ракети по авіабазах США

Після атаки США офіційний Тегеран пообіцяв вжити заходів у відповідь, націлившись на нафтові танкери поблизу портів Бахрейну та Кувейту. Агентство Reuters повідомило з посиланням на заяву іранських державних медіа, що Тегеран випустив балістичні ракети американській базі поблизу міста Аль-Азраг на сході Йорданії, як йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Кадри атаки іранських балістичних ракет, запущених у відповідь на обстріл США

Іранські ЗМІ також повідомляли про атаку Ірану на Сирію, де протиповітряна оборона намагалася збити ракети. Однак офіційних підтверджень з боку Збройних сил Йорданії чи Сирії поки не надходило.

Нагадаємо, нещодавно колишній міністр оборони США та екскерівник ЦРУ Леон Панетта заявив, що війна США та Ірану може тривати ще щонайменше пів року.

Також 1 вересня медіа Clash Report повідомило, що Іран вперше за довгий час випустив балістичну ракету у бік Йорданії.