США нанесли удары по ряду иранских танкеров: Тегеран в ответ запустил баллистические ракеты (видео)

Конфликт между США и Ираном вновь обострился с новой силой, когда американские военные нанесли удары по пяти иранским танкерам в районе Оманского залива и острова Харк. Тегеран пригрозил ответными ударами и запустил баллистические ракеты по американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об уничтожении пяти иранских танкеров, перевозивших сырую нефть, в ходе атаки во вторник, 8 сентября. Эта атака стала ответом на попытки баллистических ракетных ударов по военному кораблю ВМС США. Об этом сообщило агентство CNN.

Американские военные нанесли удары по четырем танкерам, перевозившим сырую нефть, в Оманском заливе и по одному — вблизи острова Харк в Персидском заливе. Отмечается, что американский корабль избежал попыток иранских атак и продолжает патрулировать воды региона, а ни один американский военнослужащий не пострадал.

Удары США по иранским танкерам 8 сентября

CENTCOM сообщило, что американские войска дали экипажам судов указание покинуть корабли перед нанесением ударов.

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CNN сообщает, что эти удары были нанесены на фоне того, как США сосредоточили свои усилия на выводе из строя целей в районе Ормузского пролива, проведении операций по сопровождению коммерческих судов через этот ключевой водный путь и поддержании морской блокады иранских портов. Американская сторона ранее объявила о "полномасштабном давлении" на Тегеран с целью усиления экономического давления.

Тегеран нанес ракетный удар по авиабазам США

После атаки со стороны США официальный Тегеран пообещал принять ответные меры, нацелившись на нефтяные танкеры вблизи портов Бахрейна и Кувейта. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на заявление иранских государственных СМИ, что Тегеран нанёс удар баллистическими ракетами по американской базе вблизи города Аль-Азраг на востоке Иордании, как говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КВИР).

Кадры атаки иранских баллистических ракет, запущенных в ответ на обстрел со стороны США

Иранские СМИ также сообщали о нападении Ирана на Сирию, где системы ПВО пытались сбить ракеты. Однако официальных подтверждений со стороны Вооружённых сил Иордании или Сирии пока не поступало.

Напомним, недавно бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что война между США и Ираном может продлиться ещё как минимум полгода.

Кроме того, 1 сентября издание Clash Report сообщило, что Иран впервые за долгое время запустил баллистическую ракету в сторону Иордании.