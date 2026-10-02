Місія НАТО: США направлять морських піхотинців до Балтійського моря, – Пентагон

Сполучені Штати Америки перекинуть свою спеціалізовану групу морських піхотинців у регіон Балтійського моря. Американські військові відправляться задля підтримки місії НАТО у регіоні під назвою Baltic Sentry.

Загалом заплановано направити щонайменше 40 військовослужбовців 2-го розвідувального батальйону 2-ї дивізії морської піхоти США, який базується в Кемп-Лежен у Північній Кароліні. Про це 1 жовтня повідомила пресслужба Пентагону.

Повідомляється, що американські військові працюватимуть спільно із Береговою бригадою Фінляндії. Їхня діяльність має на меті поліпшення обізнаності у морській сфері для захисту критично важливої ​​підводної інфраструктури та підтримки загальної безпеки в регіоні, наголосили у Пентагоні.

Піхотинці в межах операції застосовуватимуть невеликі безпілотні літальні системи та прибережні сенсори. Отримані дані надходитимуть до спільної оперативної системи НАТО. Військове командування вважає, що це дозволить союзникам швидше отримувати важливі дані щодо виникнення потенційних загроз у регіоні Балтійського моря.

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"Досвід, навички та системи Корпусу морської піхоти США ідеально підходять для доповнення нашої картини ситуації та підтримки нашого моніторингу Балтійського моря", — сказав щодо місії капітан ВМС Фінляндії Йохан Тілландер, начальник операцій Командування ВМС Фінляндії.

У Пентагоні також наголосили, що підтримка стабільності вздовж критично важливих морських вузлових точок Європи захищає фізичну та економічну безпеку трансатлантичної спільноти.

Нагадаємо, 29 вересня агентство Reuters повідомило, що США завершать виведення військ з Іраку після понад 20 років військової присутності.

Також раніше підводний дрон-розвідник армії США опинився в руках Ірану.