Дональд Трамп повідомив про помітний прогрес у підготовці до створення бази армії США в Польщі, а журналістам заявив, що американський контингент може з'явитися там уже найближчим часом.

Ідея постійної присутності американської армії в Польщі перейшла в практичну площину. Про суттєве просування в цьому питанні заявив Дональд Трамп. Відповідний пост він розмістив на власній платформі Truth Social. Конкретну локацію майбутньої бази обіцяють оголосити дуже скоро, щойно рішення буде остаточним.

"Завдяки смiливому лідерству мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягнуто значного прогресу у створенні бази армії США в Польщі", — зазначив американський лідер.

Окремо президент США висловився на цю тему у відповідь на запитання журналіста. Трамп заявив, що американський контингент може з'явитися в Польщі вже найближчим часом.

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"Ми розглядаємо це питання. Ми з великою повагою ставимося до президента Польщі. Тож ми вивчаємо цю можливість, і це цілком може статися", — сказав він.

Паралельно Польща підсилює власний східний напрямок. 15 вересня повідомлялося, що польські військові зводять фортифікації вздовж кордону, а поблизу переходів з Україною розгортають пункти спостереження та охорони.

Крім інженерних споруд, Варшава планує обладнати більш ніж 100 кілометрів кордону з Україною новою електронною системою безпеки. До неї увійдуть засоби моніторингу та датчики руху — вони доповнять уже наявні фізичні бар'єри.

Раніше повідомлялося, що США перекинуть спеціалізовану групу морської піхоти в регіон Балтійського моря — військові долучаться до підтримки місії НАТО Baltic Sentry. Ідеться щонайменше про 40 бійців 2-го розвідувального батальйону 2-ї дивізії морської піхоти США, яка базується в Кемп-Лежені у Північній Кароліні. ґпро це 1 жовтня повідомила пресслужба Пентагону. Американці працюватимуть разом із Береговою бригадою Фінляндії: мета — поліпшити обізнаність у морській сфері, щоб захистити критично важливу підводну інфраструктуру та підтримати загальну безпеку регіону.

Крім того, ми писали, що 29 вересня Reuters повідомило про завершення виведення американських військ з Іраку після понад 20 років присутності.