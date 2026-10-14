Переоделся в гражданское: новые подробности по делу об убийстве бойцов ВСУ военнослужащим РФ

Российского военнослужащего, задержанного по подозрению в убийстве пяти украинских защитников в Харьковской области, подозревают также в убийстве гражданского лица — жителя Харьковского района, который рыбачил у водоема.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что россиянин, возможно, входил в состав диверсионно-разведывательной группы вооружённых сил РФ. Чтобы его не узнали, он переоделся в гражданскую одежду.

"Сначала он добрался до Циркуновской общины. Там, у водоема, он увидел мужчину, который ловил рыбу. По предварительным данным, российский военнослужащий опасался, что гражданский его разоблачит, поэтому убил мужчину. При осмотре тела обнаружили сквозное огнестрельное ранение головы", — сообщили в прокуратуре.

Что известно о задержанном

Солдат РФ, подозреваемый в убийстве украинцев Фото: СБУ

Задержанный — 36-летний гражданин РФ, уроженец Санкт-Петербурга. Он является военнослужащим 2-го батальона 1009-го мотострелкового полка. По данным ведомства, 13 октября вооруженный оккупант добрался до села Момотово и проник в частный дом, где временно проживали украинские военные. Там он убил пятерых военнослужащих ВСУ, после чего покинул место происшествия, избавился от автоматического оружия и направился по лесополосе в сторону Харькова.

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В 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев подтвердили, что погибшие были их военнослужащими, а убийства, вероятно, совершили граждане РФ.

В прокуратуре сообщили, что следствие проверяет несколько версий, в частности, мог ли нападавший иметь отношение к диверсионно-разведывательной группе вооружённых сил РФ.

Напомним, ранее уже сообщалось о ряде нападений на военных, о которых стало известно в 2026 году. Один из таких инцидентов произошёл, например, в июле в Виннице.

Кроме того, в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК и ранил его в живот.