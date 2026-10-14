Переодягнувся у цивільне: нові подробиці у справі про вбивство бійців ЗСУ військовим РФ

Російського військового, якого затримали за підозрою у вбивстві п'ятьох українських захисників на Харківщині, підозрюють і у вбивстві цивільного — жителя Харківського району, який рибалив біля водойми.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що росіянин міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи збройних сил РФ. Щоб його не розпізнали, він переодягнувся в цивільне.

"Спочатку він дійшов до Циркунівської громади. Там біля водойми він побачив чоловіка, який рибалив. За попередніми даними, російський військовий побоювався, що цивільний викриє його, тому вбив чоловіка. Під час огляду тіла виявили наскрізне вогнепальне поранення голови", — поінформували в прокуратурі.

Що відомо про затриманого

Підозрюваний у вбивстві українців солдат РФ Фото: СБУ

Затриманий — 36-річний громадянин РФ, уродженець Санкт-Петербурга. Він військовослужбовець 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку. За даними відомства, 13 жовтня озброєний окупант дістався до села Момотове й проник до приватного будинку, де тимчасово жили українські військові. Там він убив п'ятьох військовослужбовців ЗСУ, після чого залишив місце події, позбувся автоматичної зброї й рушив лісосмугою в напрямку Харкова.

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У 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців підтвердили, що загиблі були їхніми військовослужбовцями, а вбивства, ймовірно, вчинили громадяни РФ.

У прокуратурі повідомили, що слідство перевіряє кілька версій, зокрема чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи збройних сил РФ.

Нагадаємо, вже повідомлялось про низку нападів на військових, про які стало відомо у 2026 році. Один з таких інцидентів стався, наприклад, у липні у Вінниці.

Також у Харкові чоловік кинувся з ножем на військового ТЦК та поранив його у живіт.