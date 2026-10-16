Подозреваемый в убийстве бойцов ВСУ не хочет на обмен в РФ: суд избрал меру пресечения (видео)

В Харькове суд поместил под стражу на 60 суток российского военнослужащего Леонида Рыжикова. По данным следствия, он убил мирного жителя в Харьковской области, а затем расстрелял пятерых украинских военных.

По информации следствия, как сообщает "Радио Свобода", 13 октября он застрелил 60-летнего рыбака в селе Михайловка Харьковского района. Впоследствии Рыжиков расстрелял пятерых военных в частном доме. По данным СБУ, они не участвовали в боевых действиях, не имели оружия и были в гражданской одежде, поэтому их считают гражданскими лицами в понимании Женевской конвенции.

На допросе Рыжиков заявил, что убил рыбака, потому что боялся, что тот вызовет военных. Он признает свою вину и не планирует подавать заявку на обмен, поскольку, по его словам, в России ему "нечего делать".

Оккупанта задержали 14 октября в Салтовском районе Харькова сотрудники СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией. Правоохранители изъяли автомат АК-74, который, по данным следствия, был орудием преступлений.

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Следствие сообщает, что Рыжикова был мобилизован в российскую армию в конце июля 2026 года и отправлен в оккупированную часть Чугуевского района Харьковской области. До этого он отбыл восемь лет лишения свободы за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и кражу. Впоследствии, по інформации следствия, он сбежал с позиций во время обстрела ВСУ.

Рыжикову грозит пожизненное заключение.

Ранее мы сообщали, что задержанный оккупант, возможно, входил в состав диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил РФ.

А в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев подтвердили, что погибшие были их военнослужащими, а убийства, вероятно, совершили граждане РФ.