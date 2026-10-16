Підозрюваний у вбивстві бійців ЗСУ не хоче на обмін до РФ: суд обрав запобіжний захід (відео)

У Харкові суд узяв під варту на 60 діб російського військового Леоніда Рижикова. За даними слідства, він убив мирного жителя на Харківщині, а потім розстріляв п'ятьох українських військових.

За інформацією слідства, як повідомляє Радіо Свобода, 13 жовтня він застрелив 60-річного рибалку в селі Михайлівка Харківського району. Згодом Рижиков розстріляв п'ятьох військових у приватному будинку. За даними СБУ, вони не брали участі в бойових діях, не мали зброї та були в цивільному одязі, тому їх вважають цивільними в розумінні Женевської конвенції.

На допиті Рижиков заявив, що вбив рибалку, бо боявся, що той покличе військових. Він визнає провину й не планує подаватися на обмін, бо, за його словами, у Росії йому "немає чого робити".

Затримали його 14 жовтня в Салтівському районі Харкова співробітники СБУ спільно з Нацполіцією та Нацгвардією. Правоохоронці вилучили автомат АК-74, який, за даними слідства, був знаряддям злочинів.

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Слідство повідомляє, що Рижикова мобілізували до російської армії наприкінці липня 2026 року й відправили на окуповану частину Чугуївського району Харківщини. До цього він відбув вісім років ув'язнення за умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень і крадіжку. Згодом, за інформацією слідства, він утік із позицій під час обстрілу ЗСУ.

Рижикову загрожує довічне ув'язнення.

Раніше ми повідомляли, що затриманий окупант міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи збройних сил РФ.

А у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців підтвердили, що загиблі були їхніми військовослужбовцями, а вбивства, ймовірно, вчинили громадяни РФ.