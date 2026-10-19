Впервые в мире: раненого бойца ВСУ эвакуировали с поля боя воздушным дроном (видео)

Бойцы роты беспилотных наземных систем 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошового отамана Ивана Сирка провели первую в мире воздушную эвакуацию раненого воина с поля боя.

Для этой миссии был использован гексакоптер украинского производителя Gurzuf Defence, сообщили военные, показав кадры эвакуации в соцсетях.

Раненый боец, пехотинец 30-й ОМБр, получил ранение, находясь на позиции. Из-за высокой активности вражеских дронов и заминированной местности эвакуировать его с помощью уже традиционных наземных роботизированных комплексов было невозможно.

Тогда парни из роты беспилотных наземных систем 92 ОШБр решили сделать то, что до них не делал еще никто:попытаться эвакуировать воина по воздуху.

"Наши специалисты в тесном сотрудничестве с производителем внедрили технические решения, благодаря которым тяжелый бомбер смог выполнить эвакуацию, сохраняя устойчивость в воздухе, без переворачивания и чрезмерной раскачки. Также они провели предварительные испытания на площадках, предоставленных Gurzuf Defence, и совместно со смежными подразделениями спланировали миссию", — говорится в сообщении.

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Пилотировал дрон оператор БпЛА 30-й ОМБр, и операция прошла успешно. Раненого спасли, отправили на лечение и реабилитацию.

До того, как его эвакуировали, защитник длительное время находился сам на позиции и выполнял боевые задачи. Его поддерживали медикаментами и провизией.

Его эвакуация стала возможной благодаря совместной работе 92 ОШБр, 30 ОМБр, 14 ОМБр, 10 армейского корпуса и Gurzuf Defence, которая предоставила гексакоптер бесплатно.

"Это историческое событие как минимум для нашего подразделения точно" — сказал "Напалм", командир отделения, программист роты беспилотных наземных систем 92 ОШБр.

В бригаде отметили, что проведенная миссия еще раз доказала: украинские военнослужащие во взаимодействии с украинскими производителями задают мировые тренды в ведении войны.

Напомним, украинская оборонно-технологическая компания SkyFall разработала воздушный дрон StarGate, способный эвакуировать раненых солдат из самых труднодоступных позиций.

Также сообщалось, что в Украине разрабатывают дрон-камикадзе вертикального взлета и посадки SkyFall, предназначенный для уничтожения вражеской бронированной техники и укреплений.