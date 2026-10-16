Украина создала первый воздушный дрон для эвакуации раненых, — АР (видео)

Первый воздушный дрон StarGate, способный эвакуировать раненых солдат из самых труднодоступных позиций, разработала украинская оборонно-технологическая компания SkyFall.

Как он работает, его создатели продемонстрировали журналистам Associated Press, предоставив агентству эксклюзивный доступ к полевым испытаниям медицинского эвакуационного беспилотника.

Если он докажет свою надежность в бою, то это может кардинально изменить процесс эвакуации: дрон способен добраться до солдат там, куда не может проехать наземная техника, и, возможно, спасти тех, у кого нет времени часами ждать помощи.

По словам представителя компании SkyFall, идея создать нечто подобно возникла непосредственно на передовой. В прошлом году к ним обратился командир 475-го отдельного штурмового полка (известного как подразделение "Code 9.2") с позывным "Флинт" и попросил разработать способ для спасения воинов, получивших тяжелые ранения, которых невозможно вытащить из опасной зоны.

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Сейчас для эвакуации используются наземные дроны, но они не всегда могут проехать в условиях плохой проходимости (грязь, воронки, разрушенные дороги). Сюда же стоит добавить препятствия в виде рек, минных полей и, конечно же, вражеских БпЛА.

Кроме того, иногда на то, чтобы добраться до раненого, НРК требуется несколько часов, а в при серьезных травмах боец может просто не дождаться его.

"Преодоление 10 километров за считанные минуты стало бы кардинальным изменением ситуации на линии фронта", — говорит командира подразделения "Code 9.2" с позывным KVN.

Технические характеристики StarGate

Как рассказали создатели дрона, дальность его полета — 15 км в одну сторону, что позволяет добраться к тяжелораненым бойцам внутри труднодоступных позиций.

Беспилотник способен нести полезную нагрузку до 150 килограммов. Этого достаточно, чтобы перевезти раненого бойца в бронежилете и с боевым снаряжением. В конструкции предусмотрен специальный медицинский отсек, созданный на базе носилок.

Крейсерская скорость дрона составляет 65 км/ч, а максимальная — до 105 км/ч. Подготовка к полету занимает примерно 10 минут.

Он оборудован средствами радиоэлектронной борьбы для противостояния вражеским FPV-дронам.

Одной из главных технических проблем для SkyFall стало обеспечение возможности управления дроном в условиях, когда средства РЭБ нарушают связь или создают помехи для GPS-сигналов.

В системе используются два канала связи — Starlink и собственная разработка компании, L-Link, — а также алгоритмы искусственного интеллекта. В случае полной потери связи, как заявляют в SkyFall, дрон способен самостоятельно проложить маршрут обратно в безопасную зону.

Он рассчитан на эксплуатацию в дождь и снег и оснащен тепловизионными камерами для выполнения задач в ночное время. Беспилотник способен лететь даже в случае потери одного из лучей.

На этой неделе систему StarGate передали одной из боевых бригад для оценки в реальных фронтовых условиях. Сейчас испытания дрона продолжаются.

SkyFall уже хорошо известна своими разработками, а ее тяжелый дрон Vampire (известный российским военным как "Баба-яга") активно используется ВСУ на поле боя. Кроме того, компания выпускает FPV-дроны (управляемые от первого лица) Shrike и разработала перехватчик воздушных целей P1-SUN.

Напомним, в Украине показали новейший ударный дрон "Січень.

Также сообщалось, что в Украине разрабатывают дрон-камикадзе вертикального взлета и посадки SkyFall, предназначенный для уничтожения вражеской бронированной техники и укреплений