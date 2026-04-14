Несет взрывчатку на 1400 км: в Украине показали новейший ударный дрон "Січень" (фото)

В Украине представили новый дальнобойный ударный беспилотник "Січень", предназначенный для поражения дорогостоящих целей, объектов критической инфраструктуры и скоплений сил врага.

Дрон "Січень" был представлен на выставке, открытой Министерством иностранных дел Украины в День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. Фото беспилотника обнародовало издание Lusa.

Как отмечает "Милитарный", новый БПЛА может работать условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и выполнять задачи в оперативно-тактической глубине как днем, так и ночью.

Сообщается, что дрон "Січень" предлагает дальность полета до 1400 км, точность поражения до 20 метров, максимальную скорость 200 км/ч и высоту полета до 1500 метров. Его максимальная взлетная масса составляет до 140 кг, а масса боевой части — 40 кг. На развертывание БПЛА нужно всего 15 мин.

По данным "Укринформа", на выставке также были представлены крылатые ракеты Areion, РК-360 "Нептун" и "Фламинго", дроны Buntar-3, GOR и "Сова-150", перехватчики Octopus и STING, система РЭБ LTEJ Mirage и макеты украинских ПЗРК.

"Красноречивым является тот факт, что мы обновляем нашу выставку всего через год — это темп, с которым развивается украинский ОПК, и это темп, которого от нас требует современная война. Украинское оружие уникально — это оружие с боевым опытом. И это настоящее наше достояние", — сказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

