РФ применяет новый дрон "Князь Вещий Олег": в ГУР раскрыли "начинку" БПЛА (фото)

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) раскрыло характеристики российского разведывательного беспилотника "Князь Вещий Олег".

Разработчиком дрона "Князь Вещий Олег" является Научно-производственный центр "Ушкуйник", который также известен созданием оптоволоконных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" и БПЛА-перехватчиков "Осоед". Об этом сообщает портал War&Sanctions, созданный по инициативе ГУР.

По данным разведки, дрон "Князь Вещий Олег" оснащен китайской курсовой IP-камерой Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), которая включает трехосный подвес, широкоугольную камеру FullHD и камеру с 10-кратным оптическим зумом.

Уже испытано в Одессе: морской дрон Magura V7 начал запускать перехватчики "Шахедов" (видео)

Беспилотник имеет функции ночного видения, обнаружения и сопровождения целей в режиме реального времени с применением искусственного интеллекта (ИИ). Полетный контроллер БПЛА работает на микроконтроллерах швейцарского бренда STMicroelectronics, изготовленных в Китае и на Тайване, а также компонентах китайской компании CUAV Technology.

На консолях крыльев дрона "Князь Вещий Олег" расположены два электродвигателя SunnySky китайского производства. Для навигации в условиях противодействия РЭБ беспилотник использует четырехканальную CRP-антенну.

Дрон "Князь Вещий Олег" Фото: Скриншот

Технические характеристики дрона "Князь Вещий Олег":

размах крыльев — 2,8 м;

максимальная взлетная масса — 11 кг;

радиус действия — до 45 км;

продолжительность полета — до 3,5 часов;

скорость — до 130 км/ч;

высота полета — до 3 000 м.

Сейчас НПЦ "Ушкуйник" находится под санкциями только Украины, Европейского Союза и Швейцарии. В ГУР отметили, что РФ продолжает развивать собственные образцы вооружения, сохраняя доступ к иностранным технологиям через сети поставок и посредников.

"Такие разработки могут быть использованы не только в войне против Украины, но и для дестабилизации ситуации безопасности в других регионах мира, в частности союзниками РФ — Ираном и КНДР", — отметили в ведомстве.

Напомним, недавно пилотам батальона Pentagon 225 ОШП удалось сбить беспилотник "Князь Вещий Олег" в Запорожской области.

Фокус также сообщал, что в ноябре прошлого года стало известно о первом уничтожении российского БПЛА "Князь Вещий Олег".