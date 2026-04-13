РФ применяет новый дрон "Князь Вещий Олег": в ГУР раскрыли "начинку" БПЛА (фото)
Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) раскрыло характеристики российского разведывательного беспилотника "Князь Вещий Олег".
Разработчиком дрона "Князь Вещий Олег" является Научно-производственный центр "Ушкуйник", который также известен созданием оптоволоконных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" и БПЛА-перехватчиков "Осоед". Об этом сообщает портал War&Sanctions, созданный по инициативе ГУР.
По данным разведки, дрон "Князь Вещий Олег" оснащен китайской курсовой IP-камерой Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), которая включает трехосный подвес, широкоугольную камеру FullHD и камеру с 10-кратным оптическим зумом.Важно
Беспилотник имеет функции ночного видения, обнаружения и сопровождения целей в режиме реального времени с применением искусственного интеллекта (ИИ). Полетный контроллер БПЛА работает на микроконтроллерах швейцарского бренда STMicroelectronics, изготовленных в Китае и на Тайване, а также компонентах китайской компании CUAV Technology.
На консолях крыльев дрона "Князь Вещий Олег" расположены два электродвигателя SunnySky китайского производства. Для навигации в условиях противодействия РЭБ беспилотник использует четырехканальную CRP-антенну.
Технические характеристики дрона "Князь Вещий Олег":
- размах крыльев — 2,8 м;
- максимальная взлетная масса — 11 кг;
- радиус действия — до 45 км;
- продолжительность полета — до 3,5 часов;
- скорость — до 130 км/ч;
- высота полета — до 3 000 м.
Сейчас НПЦ "Ушкуйник" находится под санкциями только Украины, Европейского Союза и Швейцарии. В ГУР отметили, что РФ продолжает развивать собственные образцы вооружения, сохраняя доступ к иностранным технологиям через сети поставок и посредников.
"Такие разработки могут быть использованы не только в войне против Украины, но и для дестабилизации ситуации безопасности в других регионах мира, в частности союзниками РФ — Ираном и КНДР", — отметили в ведомстве.
Напомним, недавно пилотам батальона Pentagon 225 ОШП удалось сбить беспилотник "Князь Вещий Олег" в Запорожской области.
Фокус также сообщал, что в ноябре прошлого года стало известно о первом уничтожении российского БПЛА "Князь Вещий Олег".