РФ застосовує новий дрон "Князь Вещий Олег": в ГУР розкрили "начинку" БПЛА (фото)

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) розкрило характеристики російського розвідувального безпілотника "Князь Вещий Олег".

Розробником дрона "Князь Вещий Олег" є Науково-виробничий центр "Ушкуйник", який також відомий створенням оптоволоконних FPV-дронів "Князь Вандал Новгородский" та БПЛА-перехоплювачів "Осоед". Про це повідомляє портал War&Sanctions, створений з ініціативи ГУР.

За даними розвідки, дрон "Князь Вещий Олег" оснащений китайською курсовою IP-камерою Shenzhen Zhongxi Security та гіростабілізованою оптичною системою D-80AI (КНР), яка включає тривісний підвіс, ширококутну камеру FullHD і камеру з 10-кратним оптичним зумом.

Вже випробувано в Одесі: морський дрон Magura V7 почав запускати перехоплювачі "Шахедів" (відео)

Безпілотник має функції нічного бачення, виявлення та супроводу цілей у режимі реального часу із застосуванням штучного інтелекту (ШІ). Польотний контролер БПЛА працює на мікроконтролерах швейцарського бренду STMicroelectronics, виготовлених у Китаї та на Тайвані, а також компонентах китайської компанії CUAV Technology.

На консолях крил дрона "Князь Вещий Олег" розташовані два електродвигуни SunnySky китайського виробництва. Для навігації в умовах протидії РЕБ безпілотник використовує чотириканальну CRP-антену.

Дрон "Князь Вещий Олег" Фото: Скріншот

Технічні характеристики дрона "Князь Вещий Олег":

розмах крил — 2,8 м;

максимальна злітна маса — 11 кг;

радіус дії — до 45 км;

тривалість польоту — до 3,5 години;

швидкість — до 130 км/год;

висота польоту — до 3 000 м.

Наразі НВЦ "Ушкуйник" перебуває під санкціями лише України, Європейського Союзу та Швейцарії. В ГУР наголосили, що РФ продовжує розвивати власні зразки озброєння, зберігаючи доступ до іноземних технологій через мережі постачання та посередників.

"Такі розробки можуть бути використані не лише у війні проти України, а й для дестабілізації безпекової ситуації в інших регіонах світу, зокрема союзниками РФ — Іраном та КНДР", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно пілотам батальйону Pentagon 225 ОШП вдалось збити безпілотник "Князь Вещий Олег" у Запорізькій області.

Фокус також повідомляв, що у листопаді минулого року стало відомо про перше знищення російського БПЛА "Князь Вещий Олег".