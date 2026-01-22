Пілоти ЗСУ знищили новітню розробку росіян — дрон "Князь Вєщій Олєг" (відео)
Пілотам батальйону Pentagon 225 ОШП вдалось знищити новий російський безпілотник "Князь Вєщій Олег" у Запорізькій області.
Це розвідувальний дрон літакового типу, повідомили в батальйоні безпілотних систем Pentagon у складі 225 ОШП.
"Пілотам роти перехоплювачів батальйону Pentagon 225 ОШП вдалося збити аналоговнєтний дрон "Князь Вєщій Олєг" над Гуляйполем", — йдеться у підписі до відео, на якому зафіксований момент ураження ворожого безпілотника.
За інформацією російських джерел, головною перевагою цього дрону є високе виживання, оскільки українські військові нібито сприймають його як свій БПЛА.
Зазначалося, що цей дрон може проводити розвідку, коригування вогню та спостерігати за результатами роботи ударних дронів.
У Pentagon зазначили, що дрон "Князь Вєщій Олег" має наступні характеристики:
- максимальна швидкість — 130 км на годину;
- гранична висота польоту — 100 метрів;
- робочий радіус польоту — 45 кілометрів.
Нагадаємо, у січні українська ППО вперше збила над Харковом балістичну ракету РФ, що вважалося неможливим.
Фокус також писав про те, як бійці Нацгвардії спалили російський "Солнцепьок" за 8 млн доларів.