Пилотам батальона Pentagon 225 ОШП удалось уничтожить новый российский беспилотник "Князь Вещий Олег" в Запорожской области.

Это разведывательный дрон самолетного типа, сообщили в батальоне беспилотных систем Pentagon в составе 225 ОШП.

"Пилотам роты перехватчиков батальона Pentagon 225 ОШП удалось сбить аналоговнетный дрон "Князь Вещий Олег" над Гуляйполем", — говорится в подписи к видео, на котором зафиксирован момент поражения вражеского беспилотника.

По информации российских источников, главным преимуществом этого дрона является высокая выживаемость, поскольку украинские военные якобы воспринимают его как свой БПЛА.

Отмечалось, что этот дрон может проводить разведку, корректировку огня и наблюдать за результатами работы ударных дронов.

В Pentagon отметили, что дрон "Князь Вещий Олег" имеет следующие характеристики:

максимальная скорость — 130 км в час;

предельная высота полета — 100 метров;

рабочий радиус полета — 45 километров.

