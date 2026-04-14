Несе вибухівку на 1400 км: в Україні показали новітній ударний дрон "Січень" (фото)

В Україні представили новий далекобійний ударний безпілотник "Січень", призначений для ураження високовартісних цілей, об’єктів критичної інфраструктури та скупчень сил ворога.

Дрон "Січень" був представлений на виставці, відкритій Міністерством закордонних справ України у День працівника оборонно-промислового комплексу України. Фото безпілотника оприлюднило видання Lusa.

Як зазначає "Мілітарний", новий БПЛА може працювати умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та виконувати завдання в оперативно-тактичній глибині як вдень, так і вночі.

БПЛА "Січень"

Повідомляється, що дрон "Січень" пропонує дальність польоту до 1400 км, точність ураження до 20 метрів, максимальну швидкість 200 км/год та висоту польоту до 1500 метрів. Його максимальна злітна маса становить до 140 кг, а маса бойової частини — 40 кг. На розгортання БПЛА потрібно всього 15 хв.

За даними "Укрінформу", на виставці також були представлені крилаті ракети Areion, РК-360 "Нептун" та "Фламінго", дрони Buntar-3, GOR та "Сова-150", перехоплювачі Octopus і STING, система РЕБ LTEJ Mirage та макети українських ПЗРК.

"Промовистим є той факт, що ми оновлюємо нашу виставку всього через рік — це темп, з яким розвивається український ОПК, і це темп, якого від нас вимагає сучасна війна. Українська зброя унікальна — це зброя з бойовим досвідом. І це справжнє наше надбання", — сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

