Україна створила перший повітряний дрон для евакуації поранених, — АР (відео)

Перший повітряний дрон StarGate, здатний евакуювати поранених солдатів із найважкодоступніших позицій, розробила українська оборонно-технологічна компанія SkyFall.

Як він працює, його творці продемонстрували журналістам Associated Press, надавши агентству ексклюзивний доступ до польових випробувань медичного евакуаційного безпілотника.

Якщо він доведе свою надійність у бою, це може кардинально змінити процес евакуації: дрон здатний дістатися до солдатів туди, куди не може проїхати наземна техніка, і, можливо, врятувати тих, у кого немає часу чекати на допомогу годинами.

За словами представника компанії SkyFall, ідея створити щось подібне виникла безпосередньо на передовій. Минулого року до них звернувся командир 475-го окремого штурмового полку (відомого як підрозділ "Code 9.2") з позивним "Флінт" і попросив розробити спосіб порятунку воїнів, які отримали важкі поранення і яких неможливо витягнути з небезпечної зони.

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Наразі для евакуації використовуються наземні дрони, але вони не завжди можуть проїхати в умовах поганої прохідності (бруд, вирви, зруйновані дороги). До цього також варто додати перешкоди у вигляді річок, мінних полів і, звісно ж, ворожих БпЛА.

Крім того, іноді НРК потрібно кілька годин, щоб дістатися до пораненого, а в разі серйозних травм боєць може просто не дочекатися його.

"Подолання 10 кілометрів за лічені хвилини стало б кардинальною зміною ситуації на лінії фронту", — каже командир підрозділу "Code 9.2" з позивним KVN.

Технічні характеристики StarGate

Як розповіли розробники дрона, дальність його польоту становить 15 км в один бік, що дає змогу дістатися до важкопоранених бійців, які перебувають на важкодоступних позиціях.

Безпілотник здатний нести корисне навантаження вагою до 150 кілограмів. Цього достатньо, щоб перевезти пораненого бійця в бронежилеті та з бойовим спорядженням. У конструкції передбачено спеціальний медичний відсік, створений на основі нош.

Крейсерська швидкість дрона становить 65 км/год, а максимальна — до 105 км/год. Підготовка до польоту займає приблизно 10 хвилин.

Він оснащений засобами радіоелектронної боротьби для протидії ворожим FPV-дронам.

Однією з головних технічних проблем для SkyFall стало забезпечення можливості керування дроном в умовах, коли засоби радіоелектронної боротьби порушують зв’язок або створюють перешкоди для сигналів GPS.

У системі використовуються два канали зв’язку — Starlink та власна розробка компанії, L-Link, — а також алгоритми штучного інтелекту. У разі повної втрати зв’язку, як заявляють у SkyFall, дрон здатний самостійно прокласти маршрут назад до безпечної зони.

Він розрахований на експлуатацію під час дощу та снігу й оснащений тепловізійними камерами для виконання завдань у нічний час. Безпілотник здатний літати навіть у разі втрати одного з променів.

Цього тижня систему StarGate передали одній із бойових бригад для оцінки в реальних умовах фронту. Наразі випробування дрона тривають.

SkyFall вже добре відома своїми розробками, а її важкий дрон Vampire (відомий російським військовим як "Баба-Яга") активно використовується ЗСУ на полі бою. Крім того, компанія випускає FPV-дрони (з керуванням від першої особи) Shrike та розробила перехоплювач повітряних цілей P1-SUN.

Нагадаємо, в Україні презентували новітній ударний дрон "Січень".

Також повідомлялося, що в Україні розробляють дрон-камікадзе вертикального зльоту та посадки SkyFall, призначений для знищення ворожої броньованої техніки та укріплень