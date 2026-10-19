Вперше у світі: пораненого бійця ЗСУ евакуювали з поля бою повітряним дроном (відео)

Бійці роти безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка провели першу в світі повітряну евакуацію пораненого воїна з поля бою.

Для цієї місії було використано гексакоптер українського виробника Gurzuf Defence, повідомили військові, опублікувавши кадри евакуації в соціальних мережах.

Поранений боєць, піхотинець 30-ї ОМБр, отримав поранення, перебуваючи на позиції. Через високу активність ворожих дронів та заміновану місцевість евакуювати його за допомогою вже традиційних наземних роботизованих комплексів було неможливо.

Тоді хлопці з роти безпілотних наземних систем 92-ї ОШБр вирішили зробити те, чого до них ще ніхто не робив: спробувати евакуювати бійця повітрям.

"Наші фахівці у тісній співпраці з виробником впровадили технічні рішення, завдяки яким важкий бомбардувальник зміг здійснити евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі, без перевертання та надмірного розгойдування. Також вони провели попередні випробування на майданчиках, наданих Gurzuf Defence, і спільно з суміжними підрозділами спланували місію", — йдеться в повідомленні.

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Дрон пілотував оператор БпЛА 30-ї ОМБр, і операція пройшла успішно. Пораненого врятували, відправили на лікування та реабілітацію.

До того, як його евакуювали, захисник тривалий час перебував на позиції сам і виконував бойові завдання. Його забезпечували ліками та провізією.

Його евакуація стала можливою завдяки спільним зусиллям 92-ї ОШБр, 30-ї ОМБр, 14-ї ОМБр, 10-го армійського корпусу та компанії Gurzuf Defence, яка надала гексакоптер безкоштовно.

"Це історична подія, принаймні для нашого підрозділу — це точно", — сказав "Напалм", командир відділення, програміст роти безпілотних наземних систем 92-ї ОШБр.

У бригаді зазначили, що ця місія ще раз довела: українські військовослужбовці у співпраці з українськими виробниками визначають світові тенденції у веденні війни.

Нагадаємо, що українська оборонно-технологічна компанія SkyFall розробила повітряний дрон StarGate, здатний евакуювати поранених солдатів із найважкодоступніших позицій.

Також повідомлялося, що в Україні розробляють дрон-камікадзе вертикального зльоту та посадки SkyFall, призначений для знищення ворожої броньованої техніки та укріплень.