"Я еще не закончил БОВП" — это не сработает: в Минобороны объяснили последствия СОЧ во время учений
Мобилизованные граждане во время базовой общевойсковой подготовки (БОВП) уже имеют статус военнослужащих, поэтому незавершенное обучение не освобождает от ответственности за самовольное оставление части (СОЧ). Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
В ведомстве подчеркивают, что учебный центр не является "переходной зоной", где правила военной службы ещё не действуют.
Каков статус лиц, мобилизованных в ходе БОВП
В Минобороны напоминают, что статья 5 Закона Украины № 2232-XII устанавливает воинское звание "рекрут" для лиц рядового состава, в частности для граждан, призванных в ходе мобилизации, на срок их подготовки в учебных частях или центрах.
Служба для мобилизованного начинается не после окончания учебного центра, получения военно-учетной специальности (ВУС) или направления в боевую бригаду. Как поясняют в ведомстве, она начинается с момента, предусмотренного статьёй 24 данного закона: как правило, со дня отправки из ТЦК и СП в воинскую часть.
Когда самовольное покидание учебного центра считается СОЧ
Поэтому самовольное покидание учебного центра во время БОВП может квалифицироваться как СОЧ, если имеются предусмотренные законом признаки. В Минобороны приводят два примера:
- военнослужащий умышленно без разрешения командира покинул воинскую часть или место службы;
- в течение трёх суток (но не более чем месяца) не явился вовремя на службу без уважительных причин из командировки, отпуска или из лечебного учреждения.
Все признаки преступления против общественной безопасности и ответственность за него предусмотрены статьёй 407 Уголовного кодекса Украины.
В ведомстве отмечают, что такие аргументы, как "я ещё был рекрутом", "не получил ВУС", "не закончил БОВП" или "меня ещё не распределили в боевую часть", сами по себе не отменяют статус военнослужащего.
В то же время для привлечения к уголовной ответственности особое значение имеют условия, продолжительность отсутствия и другие признаки состава правонарушения по статье 407 УК Украины.
Ранее мы писали, что благодаря упрощенной системе Минобороны к выполнению боевых задач на фронте вернулись тысячи опытных военных после срочной службы, что соответствует численности нескольких полноценных бригад.
В Минобороны также пояснили, что происходит после самовольного оставления воинской части и в каких случаях военнослужащего могут объявить в розыск.