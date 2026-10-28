"Я ще не закінчив БЗВП" не працює: у Міноборони пояснили наслідки СЗЧ під час навчання

Мобілізовані громадяни під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП) уже мають статус військовослужбовців, тому незавершене навчання не звільняє від відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ). Про це пояснили в Міністерстві оборони України.

У відомстві наголошують, що навчальний центр не є "перехідною зоною", де правила військової служби ще не діють.

Який статус мають мобілізовані під час БЗВП

У Міноборони нагадують, що стаття 5 Закону України № 2232-XII встановлює військове звання "рекрут" для осіб рядового складу, зокрема для громадян, призваних під час мобілізації, на строк їхньої підготовки в навчальних частинах або центрах.

Служба для мобілізованого починається не після закінчення навчального центру, отримання військово-облікової спеціальності (ВОС) чи направлення до бойової бригади. Як пояснюють у відомстві, вона починається з моменту, передбаченого статтею 24 цього закону: як правило, з дня відправлення з ТЦК та СП до військової частини.

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Коли самовільне залишення навчального центру вважається СЗЧ

Тому самовільне залишення навчального центру під час БЗВП може становити СЗЧ, якщо є передбачені законом ознаки. У Міноборони наводять два приклади:

військовий свідомо без дозволу командира залишив військову частину чи місце служби;

упродовж трьох діб (але не більше як місяць) не з'явився вчасно на службу без поважних причин з відрядження, відпустки або з лікувального закладу.

Усі ознаки СЗЧ та відповідальність за нього передбачені статтею 407 Кримінального кодексу України.

У відомстві зазначають, що аргументи "я ще був рекрутом", "не отримав ВОС", "не закінчив БЗВП" чи "мене ще не розподілили в бойову частину" самі по собі статус військовослужбовця не скасовують.

Водночас для кримінальної відповідальності окреме значення мають умови, тривалість відсутності та інші ознаки складу правопорушення за статтею 407 ККУ.

Раніше ми писали, що завдяки спрощеній системі Міноборони до виконання бойових завдань на фронті повернулися тисячі досвідчених військових після СЗЧ, що дорівнює складу кількох повноцінних бригад.

У Міноборони також пояснили, що відбувається після самовільного залишення військової частини та коли військовослужбовця можуть оголосити в розшук.