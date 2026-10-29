Побег из учебного центра — это уже СЗЧ: служба начинается со дня выезда из ТЦК

Мобилизованный становится военнослужащим не после выпуска из учебного центра, а со дня отправки из ТЦК, поэтому побег во время базовой подготовки уже является уголовным преступлением. В Минобороны подчеркивают, что ни отсутствие присяги, ни незавершенное обучение от ответственности не освобождают.

Мужчина, которого мобилизовали и направили на базовую общевойсковую подготовку, уже является полноценным военнослужащим — даже если он не был на фронте и не приносил присяги. Поэтому самовольное покидание учебного центра квалифицируется как самовольное отсутствие с уголовной ответственностью. Об этом сообщают в Министерстве обороны.

Отсчет начинается не с выхода из учебного лагеря и не с момента получения военно-учетной специальности. Согласно статье 24 Закона № 2232-XII, человек считается военнослужащим со дня отправки из ТЦК и СП в часть.

Поэтому такие аргументы, как "меня ещё не распределили", "у меня нет специальности" или "я не завершил БЗВП", юридически ничего не меняют. Учебные центры — это полноценные военные объекты, а не переходная зона с облегчёнными правилами.

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Статус проходящих подготовку прописан отдельно: статья 5 того же закона определяет, что мобилизованные лица рядового состава на период обучения получают официальное воинское звание "рекрут". Они подчиняются уставу и несут ответственность за свои действия наравне с остальными военнослужащими.

Побег из учебного центра квалифицируется по статье 407 Уголовного кодекса. Нарушением считается умышленное покидание части без разрешения командира. Аналогичным образом правонарушение фиксируется, если новобранец более трёх суток, но менее месяца не возвращается на службу из отпуска, командировки или больницы без уважительных причин.

В Минобороны добавляют, что при решении вопроса об уголовной ответственности следователи учитывают продолжительность отсутствия, обстоятельства совершения правонарушения и другие квалифицирующие признаки, предусмотренные кодексом.

Ранее сообщалось, что житель Одессы провёл в территориальном центре комплектования и социальной поддержки почти пять суток, хотя ранее его дважды — в 2020 и 2023 годах — снимали с воинского учёта из-за проблем со зрением. По его словам, 14 марта 2026 года люди в военной форме задержали мужчину возле дома, несмотря на предъявленные документы, и принудительно доставили в ТЦК, где изъяли средства связи и не оформили задержание.

Также сообщалось, что в Верховной Раде нет законопроектов о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет или о призыве женщин. В то же время обсуждаются изменения для мужчин старшей возрастной группы, для которых может быть снижен верхний предел призыва.