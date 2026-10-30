Зеленский подписал санкции против создателей "Рассвета" и 39 судов теневого флота

Россия создает собственный аналог Starlink, чтобы управлять войсками и наводить "Шахеды" и ракеты. Теперь против его разработчиков введены украинские санкции. Владимир Зеленский подписал указы в отношении 10 компаний и 19 россиян, а отдельным пакетом ограничений были охвачены 39 судов теневого флота.

Компании и лица, причастные к созданию российской спутниковой системы связи "Рассвет", попали под украинские санкции. Владимир Зеленский подписал соответствующие указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, сообщает сайт главы государства.

В этот список вошли десять компаний и девятнадцать связанных с ними россиян. Все они работали над запуском системы, которую Россия планирует применять против Украины.

Речь идет о сети, подобной Starlink: она позволила бы управлять войсками, а также наводить и контролировать в режиме онлайн ударные дроны, в частности "Шахеды", и ракеты. Развертывание такой системы обеспечило бы России непрерывное управление средствами поражения в режиме реального времени — и не только в Украине, но и создало бы угрозы для других стран.

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Ключевая структура проекта — "Бюро 1440", которое является разработчиком, координатором и системным интегратором "Рассвета". Под санкции также попали связанные с ним "Лабс 1440", производящее солнечные батареи для космических аппаратов, и "ФАБ Рассвет" — разработчик низкоорбитальных спутников связи и абонентских терминалов. Отдельно в списке значится белорусское предприятие "АэроКосмические приборы", которое занимается созданием прототипов компонентов для аэрокосмических систем.

Остальные фигуранты обеспечивают поставки: "5С Групп" завозит в Россию иностранное промышленное оборудование и выпускает промышленные компьютеры RMatic — один из них передали производителю систем РЭБ и дронов "Орлан", находящемуся под санкциями, и использовали в работе в интересах "Бюро 1440". Под ограничения также попали "Производственное объединение "Аквамаш"" (высокоточные металлические детали), "Эл-Оптикс" (оптическое, телекоммуникационное и лазерное оборудование, фотоника, квантовая связь), "Элесар-Групп" (электронные компоненты иностранного производства) и "Малые космические аппараты" (космическая техника и наземные средства спутниковой связи). Именно на эту зависимость от внешних поставок и сделана ставка.

"Проект зависит от иностранных технологий, оборудования и компонентов, поэтому мы наносим удар по этим цепочкам уже на этапе разработки и призываем партнеров синхронизировать санкции", — подчеркнул уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Второй пакет охватил 39 морских судов. Большинство из них — семнадцать — ходят под российским флагом, остальные используют флаги Барбадоса, Либерии, Маршалловых островов, Панамы, Гонконга, Джибути, Багамских островов, Экваториальной Гвинеи, Зимбабве, Камеруна, Палау и Сьерра-Леоне.

Эти суда вывозят российскую нефть, нефтепродукты и газовый конденсат — ключевой источник доходов бюджета, за счет которого финансируется война. Маршруты пролегают к портам Китая, Индии, Египта, Турции и других стран. Один только танкер "Василий Динков" за первое полугодие 2026 года совершил пятнадцать рейсов и перевез около 726 тысяч тонн российской сырой нефти.

Часть этих судов уже находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австралии. Украина передаст всю информацию партнерам, чтобы ограничения действовали синхронно в различных международных юрисдикциях.

Ранее сообщалось, что Россия поддерживает тесный контакт с США — в частности, с Илоном Маском, основателем SpaceX, — по вопросам функционирования низкоорбитальных спутниковых группировок.

Также сообщалось, что компания Astroscale предложила создать группировку космических "охранников" для защиты западных спутников от возможных атак со стороны России. Аппараты, которые создавались для удаления космического мусора и ремонта неисправных спутников, можно перепрофилировать в орбитальных защитников критически важных объектов. Штаб-квартира компании расположена в Токио, однако у нее есть офисы и в других странах.