Зеленський підписав санкції проти творців "Рассвєту" і 39 суден тіньового флоту

Росія будує власний аналог Starlink, щоб керувати військами та наводити "Шахеди" й ракети. Тепер проти його розробників діють українські санкції. Володимир Зеленський підписав укази щодо 10 компаній і 19 росіян, а окремим пакетом обмеження отримали 39 суден тіньового флоту.

Компанії та люди, причетні до створення російської супутникової системи зв'язку "Рассвєт", потрапили під українські санкції. Володимир Зеленський підписав відповідні укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, повідомляє сайт глави держави.

До цього пакета увійшли десять компаній і дев'ятнадцять пов'язаних із ними росіян. Усі вони працювали над запуском системи, яку Росія планує застосовувати проти України.

ʼЙдеться про мережу, подібну до Starlink: вона дала б змогу керувати військами, а також наводити й контролювати в режимі онлайн ударні дрони, зокрема "Шахеди", і ракети. Розгортання такої системи забезпечило б Росії безперервне управління засобами ураження в реальному часі – і не лише в Україні, а й створило б загрози для інших країн.

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ʼКлючова структура проєкту – "Бюро 1440", яке є розробником, координатором і системним інтегратором "Рассвєту". Під санкції також потрапили пов'язане з ним "Лабс 1440", що виробляє сонячні батареї для космічних апаратів, і "ФАБ Рассвєт" – розробник низькоорбітальних супутників зв'язку та абонентських терміналів. Окремо в переліку є білоруське підприємство "АероКосмічні прилади", яке прототипує компоненти для аерокосмічних систем.

Решта фігурантів забезпечують постачання: "5С Групп" завозить до Росії іноземне промислове обладнання та випускає промислові комп'ютери RMatic – один із них передали підсанкційному виробнику систем РЕБ і дронів "Орлан" і використали в роботі в інтересах "Бюро 1440". Під обмеження також потрапили "Виробниче об'єднання "Аквамаш"" (високоточні металеві деталі), "Ел-Оптікс" (оптичне, телекомунікаційне та лазерне обладнання, фотоніка, квантовий зв'язок), "Елєсар-Групп" (електронні компоненти іноземного виробництва) та "Малі космічні апарати" (космічна техніка й наземні засоби супутникового зв'язку). Саме на цю залежність від зовнішніх постачань і зроблено ставку.

"Проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів, тому ми б'ємо по цих ланцюгах уже на етапі розробки й закликаємо партнерів синхронізувати санкції", – наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Другий пакет охопив 39 морських суден. Більшість – сімнадцять – ходять під російським прапором, решта використовують прапори Барбадосу, Ліберії, Маршаллових Островів, Панами, Гонконгу, Джибуті, Багамських Островів, Екваторіальної Гвінеї, Зімбабве, Камеруну, Палау та Сьєрра-Леоне.

Ці судна вивозять російську нафту, нафтопродукти й газовий конденсат – ключове джерело доходів бюджету, з якого фінансується війна. Маршрути ведуть до портів Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших країн. Один лише танкер Vasily Dinkov за перше півріччя 2026 року здійснив п'ятнадцять операцій і перевіз близько 726 тисяч тонн російської сирої нафти.

Частина цих суден уже перебуває під санкціями Євросоюзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії. Україна передасть усю інформацію партнерам, щоб обмеження діяли синхронно в міжнародних юрисдикціях.

Раніше повідомлялося, що Росія підтримує тісний контакт зі США – зокрема з Ілоном Маском, засновником SpaceX, – щодо функціонування низькоорбітальних супутникових угруповань.

Також повідомлялося, що компанія Astroscale запропонувала створити угруповання космічних "охоронців" для захисту західних супутників від можливих атак Росії. Апарати, які створювали для видалення космічного сміття та ремонту несправних супутників, можна перепрофілювати в орбітальних захисників критично важливих об'єктів. Штаб-квартира компанії розташована в Токіо, проте вона має офіси й в інших країнах.