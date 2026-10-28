"Реально геніальний": Путін похвалив Маска та заявив про тісний контакт із США

Росія підтримує тісний контакт зі США, зокрема з американським бізнесменом, засновником компанії SpaceX Ілоном Маском, щодо питань функціонування низькоорбітальних супутникових угруповань.

Про це заявив кремлівський диктатор Володимир Путін під час спілкування з пресою на полях економічного та гуманітарного форуму "Росія — Африка", повідомляють "Вести".

"Ілон Маск — геніальна людина, реально геніальна. Скільки таких апаратів у нього на орбіті? Понад п’ять тисяч. А ми робимо лише перші кроки. Але ми пишаємося тим, що почали це робити і почали робити самостійно. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими американськими партнерами, зокрема з паном Маском, тому що на орбітах там дуже важливо: вони заважають один одному дотримуватися певної дисципліни, порядку", — сказав він.

Путін додав, що й РФ дорожить такою співпрацею з "нашими американськими партнерами":

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"Ми це цінуємо, взаємодіємо з ним і, незважаючи на всі питання політичного характеру, тісно співпрацюємо. І наш "Роскосмос", і інші компанії працюють".

Президент країни-агресора також зазначив, що "Росія пишається тим, що почала створювати аналог Starlink".

"Рассвет“ — це лише перші кроки РФ у цій сфері", — запевнив він.

На момент написання матеріалу Ілон Маск поки що ніяк не прокоментував компліменти від Путіна.

"Рассвет" — що про нього відомо

"Рассвет" — російська низькоорбітальна супутникова система зв’язку та широкосмугового доступу до Інтернету, яку розробляє компанія "Бюро 1440". Її позиціонують як російський аналог Starlink. Перші 16 супутників вийшли на орбіту 24 березня 2026 року.

20 липня стало відомо про запуск нової партії: таким чином, кількість супутників "Рассвет" на орбіті сягнула 40 штук.

Тодішній радник голови Міноборони Сергій Бескрестнов зазначив, що РФ планує використовувати нові космічні апарати як заміну супутникового зв’язку SpaceX та терміналів Starlink.

Тим часом росіяни розпочали перші запуски нових супутників ще на початку великої війни. Зокрема, у серпні 2024 року з’явилася інформація, що на "Рассвете" буде встановлено систему лазерного зв’язку для взаємодії між пристроями.

У серпні "Бюро 1440" запустило нові супутники "Рассвет" на особливу орбіту, щоб покращити покриття для РФ, і незабаром вони розпочали маневри, щоб вийти на робочу висоту. Усі апарати з другої партії не досягли навіть 500 км, а перебували на висоті 324–326 км (в апогеї) та 289–290 км (у перигеї).

Тим часом Ілон Маск буквально вчора заявив, що супутниковий зв’язок Starlink для України було обмежено через побоювання, що Росія збиватиме супутники компанії.

За інформацією ЗМІ, нібито саме він ухвалив рішення уповільнити роботу супутникового інтернету для українських військових.

Нагадаємо, як Україна може зірвати російську операцію "Рассвет".

Також повідомлялося, що Україна вивела на орбіту перший незалежний супутник.