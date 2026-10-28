"Реально гениальный": Путин похвалил Маска и заявил о тесном контакте с США

Россия находится в тесном контакте с США, в том числе с американским бизнесменом, основателем компании SpaceX Илоном Маском, по вопросам функционирования низкоорбитальных спутниковых группировок.

Об этом заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, общаясь с прессой на полях экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка", передают "Вести".

"Илон Маск — гениальный человек, реально гениальный. У него на орбите сколько таких аппаратов? Больше пяти тысяч. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что мы начали это делать и начали делать самостоятельно. Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе господином Маском, потому что на орбитах там очень важно: они мешают друг другу соблюдать определенную дисциплину, порядок", — сказал он.

Путин добавил, что и РФ ценит такое сотрудничество с "нашими американскими партнерами":

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"Мы этим дорожим, взаимно и вместе с ним, несмотря на все вопросы политического характера, плотно работаем. И наш "Роскосмос", и другие компании работают".

Президент страны-агрессора также отметил, что "Россия гордится тем, что стала делать аналог Starlink".

""Рассвет" — это только первые шаги РФ в этой сфере", — заверил он.

Илон Маск на момент написания материала комплименты от Путина пока никак не комментировал.

"Рассвет" — что о нем известно

"Рассвет" — российская низкоорбитальная спутниковая система связи и широкополосного доступа в интернет, которую разрабатывает компания "Бюро 1440". Ее позиционируют как российский аналог Starlink. Первые 16 спутников вышли на орбиту 24 марта 2026 года.

20 июля стало известно о запуске новой партии: таким образом, количество спутников "Рассвет" на орбите достигло 40 штук.

Тогдашний советник главы Минобороны Сергей Бескрестнов отметил, что РФ планирует использовать новые космические аппараты в качестве замены спутниковой связи SpaceX и терминалам Starlink.

Между тем первые запуски новых спутников россияне начали еще в начале большой войны. В частности, в августе 2024 года появилась информация, что на "Рассвете" будет установлена система лазерной связи для взаимодействия между устройствами.

В августе "Бюро 1440" запустила новые спутники "Рассвет" на особую орбиту, чтобы улучшить покрытие для РФ, и вскоре они начали маневры, чтобы выйти на рабочую высоту. Все аппараты со второй партии не достигли даже 500 км, а находились на высоте 324–326 км (в апогее) и 289–290 км (в перигее).

Тем временем Илон Маск буквально вчера заявил, что спутниковую связь Starlink для Украины ограничили из-за опасений, что Россия будет сбивать спутники компании.

По информации СМИ, якобы именно он принял решение замедлить работу спутникового интернета для украинских воинов.

Напомним, как Украина может сорвать российский "Рассвет".

Также сообщалось, что Украина вывела на орбиту первый независимый спутник.