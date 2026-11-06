ЕС ищет "смельчака" для переговоров с Путиным об Украине: ответ президента Чехии удивил

Петр Павел вошел в пятерку возможных переговорщиков Европы с Путиным, но неожиданно дал понять, что не стремится к этой роли, хотя готов помочь Украине и ЕС своим опытом работы в НАТО.

Президент Чехии Петр Павел не хочет становиться главным переговорщиком Европы по вопросу прекращения войны России против Украины. В то же время он готов поделиться своим опытом работы в НАТО и Евросоюзе, если это понадобится. Об этом Павел заявил 5 ноября после встречи лидеров стран Вышеградской четверки в словацком городе Тренчин. Его слова передало чешское информационное агентство ČTK.

Журналисты спросили президента Чехии, согласился бы он представлять Европу на переговорах о прекращении войны в Украине, если бы ему предложили такую должность, ведь о его возможной кандидатуре ранее писало британское издание The Telegraph.

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Павел ответил, что у него нет подобных амбиций. Однако он не исключает возможности поделиться своим опытом в интересах переговорного процесса.

"Я, безусловно, был бы рад, если бы мог поделиться своим опытом как с НАТО, так и с Евросоюзом. Но это уже европейские государства должны решить, кого они считают своим представителем", — заявил президент Чехии.

Действительно, Петр Павел имеет опыт работы на высоких военных должностях в международных структурах. С июня 2015 года по июнь 2018 года он возглавлял Военный комитет НАТО. Это высший военный орган Альянса, который дает военные рекомендации его политическому руководству.

В то же время Павел подчеркнул, что никаких официальных переговоров по поводу его кандидатуры не велось. Он прокомментировал публикацию британского издания The Telegraph, в которой его назвали одним из возможных представителей Европы.

"Я видел, что моё имя появилось в The Telegraph вместе с несколькими другими. Но я бы назвал это журналистской дедукцией. Никаких переговоров точно не было. Я много раз выражал свою позицию, как и те, кого только что назвали, и, возможно, отсюда и возник такой вывод", — пояснил чешский президент.

Кого ещё рассматривают на роль переговорщика от Европы

22 октября британское издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что европейские лидеры рассматривают кандидатуры пяти политиков, которые могли бы представлять интересы континента в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

В предварительный список вошли:

Джорджа Мелони — премьер-министр Италии;

Александр Стубб — президент Финляндии;

Петр Павел — президент Чехии;

Метте Фредериксен — премьер-министр Дании;

Йонас Гар Стьоре — премьер-министр Норвегии.

По информации источников издания, европейские страны рассматривали не только кандидатуру одного главного переговорщика, но и возможность создать группу лидеров. Такой формат мог бы помочь избежать споров между государствами о том, кто именно должен представлять Европу.

В то же время газета The Telegraph отмечала, что предыдущие попытки договориться о едином представителе, которого поддержали бы все европейские столицы, не увенчались успехом.

Сам Павел ранее также выступал за то, чтобы Европа определила одного человека или группу политиков, которые получили бы соответствующий мандат от других государств. По его мнению, представители Европы не обязательно должны быть должностными лицами Евросоюза или НАТО.

Павел предупредил, что Европа может остаться в стороне от переговоров

Несмотря на отсутствие личных амбиций стать переговорщиком, чешский президент неоднократно подчеркивал необходимость участия Европы в принятии решений по прекращению российско-украинской войны. В частности, 2 ноября Павел заявил, что Европа может упустить возможность повлиять на мирный процесс, если будет слишком долго искать идеально согласованную позицию всех государств.

По его словам, сейчас существует определенное окно возможностей для присоединения к переговорам. Однако оно может закрыться, если европейские страны не смогут быстро договориться о совместных требованиях и представителях.

Павел также предостерег от сценария, при котором Россия, США и Китай будут договариваться о европейской безопасности без участия самих европейских государств.

"Если Европа однозначно не присоединится к мирным переговорам со своими требованиями, планами и предложениями, может очень быстро сложиться ситуация, когда Россия, США и Китай договорится о нас без нас. Поскольку речь идет о европейской безопасности, я считал бы это чрезвычайно серьёзным", — сказал президент Чехии.

Он также отметил, что было бы лучше всего, если бы общую позицию поддержало как можно больше европейских стран. В то же время Павел признал, что достичь полного согласия всех государств по поводу требований и кандидатур переговорщиков может быть сложно.

Итак, позиция чешского президента заключается в том, что Европе следует более активно участвовать в обсуждении вопроса о прекращении войны России против Украины, однако определить конкретного представителя должны сами европейские государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Турции и рассчитывает на посредничество Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, главными темами возможных переговоров должны стать полное прекращение огня, механизм его контроля, гарантии безопасности для Украины и послевоенное восстановление.

Также Фокус писал, что, по словам Пескова, Россия не заинтересована во временном прекращении огня или замораживании линии фронта, а настаивает на "полноценном мире" с долгосрочными условиями, которые, по его словам, должны устранить причины войны.