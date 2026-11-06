Без единого пехотинца: ВСУ якобы бросили в бой 28 роботов и устроили РФ технологический ад под Лиманом

Российские военные паблики сообщили об атаке позиций 20-й армии РФ под Лиманом в Донецкой области, в которой якобы приняли участие 28 наземных роботизированных комплексов Третьего армейского корпуса ВСУ. По их утверждениям, украинские роботы атаковали позиции без непосредственного участия пехоты.

Фокус собрал всю известную информацию об атаке.

Как сообщают российские источники, в ходе штурма было задействовано 18 наземных роботов, каждый из которых был оснащён двумя противотанковыми гранатометами AT4, два комплекса с автоматическими гранатометами Mk 19 калибра 40 мм и восемь роботов-камикадзе, начиненных взрывчаткой.

НРК Фото: руские СМИ

Российская сторона утверждает, что атаку удалось отразить с помощью FPV-дронов и беспилотников с боевыми модулями. Там также опубликовали видео, на котором, по их словам, запечатлено уничтожение роботизированных комплексов.

Украинская сторона пока не подтверждала информацию об этом конкретном штурме. Однако ещё в сентябре Третий армейский корпус сообщал об использовании наземных роботов в ходе операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Тогда машины, вооруженные двумя гранатометами Bullspike, обстреливали российские позиции, а затем взрывались непосредственно на них.

Видео дня

Наземные боевые роботы есть и в российской армии. В частности, в марте 2024 года под Авдеевкой российские военные применяли гусеничные платформы с автоматическими гранатометами для поддержки штурмовых действий. Позже появились и другие разработки, в частности комплексы "Курьер" и "Импульс".

НРК Фото: руские СМИ

Однако подтвержденных случаев массированного наступления российской армии с одновременным использованием нескольких десятков боевых наземных роботов пока не зафиксировано.

Что такое наземные роботизированные комплексы

Наземные роботизированные комплексы (НРК), которые также называют наземными дронами, — это беспилотные транспортные платформы, которыми оператор управляет дистанционно или которые могут работать автономно. Согласно определению Министерства обороны Украины, типичный комплекс состоит из роботизированной платформы, наземной станции управления, ретранслятора сигнала и средств связи.

НРК Фото: руские СМИ

НРК могут иметь различное назначение. Ударные комплексы оснащаются боевыми модулями для поражения целей, логистические используются для доставки боеприпасов, оборудования и продовольствия, а эвакуационные — для вывоза раненых. Также существуют инженерные и разведывательные платформы.

Такие системы позволяют выполнять опасные задачи без непосредственного присутствия военных в зоне поражения.

Первые сообщения об операции "Вивальди" появились в середине сентября 2026 года. Тогда командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил о наступательных действиях ВСУ на Лиманском направлении и освобождении около 85 кв. км территории.

По словам офицера, в эту местность проникли российские военные, которые небольшими группами по одному-двум человек проникали в тыл украинских подразделений. Их обнаружили и обезвредили благодаря совместным действиям Сил обороны. В видеоотчете корпуса отметили, что вернули под контроль территорию, площадь которой сопоставима с Житомиром и Черниговом.

В октябре СМИ также сообщили о рекордных потерях российской армии за сентябрь 2026 года. Именно тогда появились первые сообщения об операции "Вивальди".