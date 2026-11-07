В "Резерв+" возможен временный сбой: что следует сделать с военно-учетным документом

В субботу вечером в течение нескольких часов возможны технические сбои в приложении "Резерв+". Минобороны рекомендует заранее загрузить военно-учетный документ на телефон.

С 20:00 до 23:00 в субботу, 7 ноября, будут проводиться плановые технические работы, в связи с чем в электронном кабинете призывников, военнообязанных и резервистов могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа. Об этом сообщают в Министерстве обороны.

В ведомстве не исключают, что техническое обслуживание также может повлиять на работу других служб.

Если гражданину может понадобиться вечером "военный билет", стоит заранее сохранить его на смартфон. Для этого на главном экране приложения "Резерв+" нужно нажать значок "+" и выбрать "Скачать PDF".

Если же в ходе работы документ не обновится, необходимо попробовать чуть позже, при этом повторно входить в свою учетную запись уже не нужно.

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По завершении работ все сервисы "Резерв+" будут работать в обычном режиме, — заверили в Министерстве обороны.

Напомним, у части пользователей приложения "Резерв+" начали появляться новые отметки в военно-учетных данных — "ВОС 999. Требует базовой общевойсковой подготовки". У многих это вызвало вопросы, что именно означает такой статус и влияет ли он на мобилизацию или бронирование.

Также Фокус сообщал, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, находящимся за границей, для оформления или обмена паспорта больше не нужно предъявлять военно-учетный документ или приложение "Резерв+". Все необходимые проверки осуществляются в автоматическом режиме через электронные государственные реестры.