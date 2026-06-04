В "Резерв+" появилась необычная отметка: в Минобороны объяснили, что она означает

В приложении "Резерв+" у части пользователей начали появляться новые отметки в военно-учетных данных — "ВОС 999. Требует базовой общевойсковой подготовки". Для многих это вызвало вопрос, что именно означает такой статус и влияет ли он на мобилизацию или бронирование.

Как пишет издание "ТСН" со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины, ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которую присваивают тем военнообязанным, которые не проходили срочную службу, учебные сборы или военную кафедру. Простыми словами — это люди, у которых в системе нет зафиксированного военного опыта, поэтому и ставится такая условная отметка. В частности, эта норма закреплена приказом Минобороны №317 и законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В частности, в Минобороны объясняют, что эта отметка не является ни "наказанием", ни отдельным статусом годности. Она скорее техническая — просто фиксирует, что человеку в случае призыва нужно будет пройти базовую военную подготовку. Иначе говоря, это не меняет правил мобилизации и не означает, что кого-то отправят на службу "без подготовки".

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Фактически "ВОС 999" говорит лишь об одном: в случае мобилизации человек сначала пойдет на обучение, а уже потом — в подразделение по соответствующей специальности.

В то же время бывают и ситуации, когда такая отметка появляется по ошибке. Например, если человек проходил службу или обучение, но эти данные просто не внесли в электронные реестры. В таком случае советуют обращаться в ТЦК и СП, чтобы уточнить информацию и исправить записи.

Кроме того, юрист Павел Гретченко в комментарии для OBOZ.UA объяснял, что такую запись автоматически получают мужчины, которые стоят на воинском учете, но не имеют подтвержденного опыта службы или обучения. И важный момент — это не делает человека резервистом в классическом понимании.

Также он добавил, что сама по себе отметка "ВОС 999" никак не влияет на бронирование. Оно касается совсем других категорий — прежде всего тех, кто уже служит по контракту или входит в оперативный резерв с боевым опытом.

"Бронировать запрещено только тех, кто заключил контракт или зачислен в оперативный резерв (то есть уже имеет боевой опыт). БОВП не является фильтром для отсрочки. Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) нужна только в случае, если вас мобилизуют без брони — тогда вас сначала отправят на обучение", — пояснил юрист.

Напомним, что в Украине рассматривают варианты усиления ответственности для тех, кто уклоняется от мобилизации. В частности, речь может идти об ограничении доступа к отдельным государственным услугам и правам, а также новые запреты, например в сфере нотариальных действий. Сейчас уже существует механизм через суд, который позволяет временно ограничивать право управления авто, но применяется он редко и не слишком эффективно.

Кроме того, командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, что мобилизованных сначала направляют в десантно-штурмовые войска, морскую пехоту и другие штурмовые подразделения. Механизированные и более спокойные части, в частности подразделения НГУ, получают пополнение уже потом. По его словам, сейчас большинство армии — до 80% — это именно мобилизованные военные.