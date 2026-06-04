У "Резерв+" з'явилася незвична відмітка: в Міноборони пояснили, що вона означає

У застосунку "Резерв+" у частини користувачів почали з’являтися нові позначки у військово-облікових даних — "ВОС 999. Потребує базової загальновійськової підготовки". Для багатьох це викликало питання, що саме означає такий статус і чи впливає він на мобілізацію або бронювання.

Як пише видання "ТСН" із посиланням на роз’яснення Міністерства оборони України, ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, яку присвоюють тим військовозобов’язаним, які не проходили строкову службу, навчальні збори або військову кафедру. Простими словами — це люди, у яких у системі немає зафіксованого військового досвіду, тому й ставиться така умовна позначка. Зокрема, ця норма закріплена наказом Міноборони №317 та законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Зокрема, у Міноборони пояснюють, що ця відмітка не є ні "покаранням", ні окремим статусом придатності. Вона радше технічна — просто фіксує, що людині в разі призову потрібно буде пройти базову військову підготовку. Інакше кажучи, це не змінює правил мобілізації і не означає, що когось відправлять на службу "без підготовки".

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Фактично "ВОС 999" говорить лише про одне: у разі мобілізації людина спочатку піде на навчання, а вже потім — у підрозділ за відповідною спеціальністю.

Водночас бувають і ситуації, коли така позначка з’являється помилково. Наприклад, якщо людина проходила службу або навчання, але ці дані просто не внесли в електронні реєстри. У такому випадку радять звертатися до ТЦК та СП, щоб уточнити інформацію і виправити записи.

Крім того, юрист Павло Гретченко у коментарі для OBOZ.UA пояснював, що такий запис автоматично отримують чоловіки, які стоять на військовому обліку, але не мають підтвердженого досвіду служби чи навчання. І важливий момент — це не робить людину резервістом у класичному розумінні.

Також він додав, що сама по собі позначка "ВОС 999" ніяк не впливає на бронювання. Воно стосується зовсім інших категорій — насамперед тих, хто вже служить за контрактом або входить до оперативного резерву з бойовим досвідом.

"Бронювати заборонено лише тих, хто уклав контракт або зарахований до оперативного резерву (тобто вже має бойовий досвід). БЗВП не є фільтром для відстрочки. Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) потрібна лише у випадку, якщо вас мобілізують без броні — тоді вас спочатку відправлять на навчання", — пояснив юрист.

Нагадаємо, що в Україні розглядають варіанти посилення відповідальності для тих, хто ухиляється від мобілізації. Зокрема, може йтися про обмеження доступу до окремих державних послуг і прав, а також нові заборони, наприклад у сфері нотаріальних дій. Наразі вже існує механізм через суд, який дозволяє тимчасово обмежувати право керування авто, але застосовується він рідко і не надто ефективно.

Крім того, командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, що мобілізованих спершу направляють у десантно-штурмові війська, морську піхоту та інші штурмові підрозділи. Механізовані та більш спокійні частини, зокрема підрозділи НГУ, отримують поповнення вже потім. За його словами, зараз більшість армії — до 80% — це саме мобілізовані військові.