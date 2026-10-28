Нужен ли "Резерв+" для оформления паспорта за границей: какие правила действуют для мужчин
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, находящимся за границей, больше не нужно предъявлять военно-учетный документ или приложение "Резерв+" для оформления или обмена паспорта.
Все необходимые проверки осуществляются сотрудниками в автоматическом режиме через электронные государственные реестры, сообщает "Краковский паспортный стол".
Как работает новый порядок оформления документов
При посещении Паспортной службы гражданам не нужно:
- предъявлять бумажный или электронный военно-учетный документ;
- установить или продемонстрировать мобильное приложение "Резерв+".
Что происходит при подаче заявления:
- Сотрудник Паспортной службы проверяет данные заявителя непосредственно в электронной системе.
- Статус воинского учета подтверждается автоматически благодаря взаимодействию государственных реестров.
- В случае отсутствия информации о воинском учете лицо может быть автоматически поставлено на учет без необходимости прохождения военно-медицинской комиссии (ВМК).
- После успешного формирования военно-учетного документа оформление паспорта продолжается по стандартной процедуре.
Перед посещением центра не требуется получать дополнительные справки или самостоятельно оформлять документы о военной регистрации.
Напомним, что Фокус выяснил, при каких обстоятельствах ведомство не будет оформлять паспорт или доверенность, какие данные следует проверить в "Резерв+" и что делать, если обнаружена ошибка.
Кроме того, уведомление в "Резерв+" не является официальным вручением, однако ответственность за игнорирование уведомления не снимается. Эксперты рассказали о случаях, когда может быть наложен административный штраф.