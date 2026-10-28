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Нужен ли "Резерв+" для оформления паспорта за границей: какие правила действуют для мужчин

Нужен ли резерв, чтобы оформить паспорт за границей?
Мужчинам не нужно предъявлять "Резерв" при оформлении паспорта за границей | Фото: Минобороны Украины

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, находящимся за границей, больше не нужно предъявлять военно-учетный документ или приложение "Резерв+" для оформления или обмена паспорта.

Все необходимые проверки осуществляются сотрудниками в автоматическом режиме через электронные государственные реестры, сообщает "Краковский паспортный стол".

Как работает новый порядок оформления документов

При посещении Паспортной службы гражданам не нужно:

  • предъявлять бумажный или электронный военно-учетный документ;
  • установить или продемонстрировать мобильное приложение "Резерв+".

Что происходит при подаче заявления:

  • Сотрудник Паспортной службы проверяет данные заявителя непосредственно в электронной системе.
  • Статус воинского учета подтверждается автоматически благодаря взаимодействию государственных реестров.
  • В случае отсутствия информации о воинском учете лицо может быть автоматически поставлено на учет без необходимости прохождения военно-медицинской комиссии (ВМК).
  • После успешного формирования военно-учетного документа оформление паспорта продолжается по стандартной процедуре.
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Перед посещением центра не требуется получать дополнительные справки или самостоятельно оформлять документы о военной регистрации.

Напомним, что Фокус выяснил, при каких обстоятельствах ведомство не будет оформлять паспорт или доверенность, какие данные следует проверить в "Резерв+" и что делать, если обнаружена ошибка.

Кроме того, уведомление в "Резерв+" не является официальным вручением, однако ответственность за игнорирование уведомления не снимается. Эксперты рассказали о случаях, когда может быть наложен административный штраф.