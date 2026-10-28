Чи потрібен "Резерв+" для оформлення паспорта за кордоном: які правила діють для чоловіків

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, більше не потрібно пред’являти військово-обліковий документ або застосунок "Резерв+" для оформлення чи обміну паспорта.

Усі необхідні перевірки здійснюються працівниками в автоматичному режимі через електронні державні реєстри, повідомляє "Краків Паспортний стіл".

Як працює новий порядок оформлення документів

Під час візиту до Паспортного сервісу громадянам не потрібно:

подавати паперовий або електронний військово-обліковий документ;

встановлювати чи демонструвати мобільний застосунок "Резерв+".

Що відбувається під час подання заяви:

Працівник Паспортного сервісу перевіряє дані заявника безпосередньо в електронній системі.

Статус військового обліку підтверджується автоматично завдяки взаємодії державних реєстрів.

У разі відсутності інформації про військовий облік, особу можуть автоматично взяти на облік без необхідності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Після успішного формування військово-облікового документа оформлення паспорта продовжується за стандартною процедурою.

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Отримувати додаткові довідки чи самостійно оформлювати військово-облікові документи перед візитом до центру не потрібно.

Нагадаємо, Фокус з'ясував, за яких обставин відомство не оформлятиме паспорт чи довіреність, які дані перевірити у "Резерв+" і що робити, якщо виявлено помилку.

Крім того, повістка у "Резевр+" не є офіційним врученням, проте відповідальність за проігнороване сповіщення не зникає. Експерти розповіли про випадки, коли можуть накласти адміністративний штраф.