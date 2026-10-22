Українцям за кордоном можуть не видати документи: адвокат пояснив, у чому причина

Чоловікам можуть відмовити в консульських послугах за кордоном. Фокус з'ясував, за яких обставин відомство не оформлятиме паспорт чи довіреність, які дані перевірити у "Резерв+" і що робити, якщо виявлено помилку.

Українцям за кордоном варто заздалегідь перевірити військово-облікові дані, адже їхня неактуальність може стати перешкодою для отримання консульських послуг. Особливо важливо не відкладати це до моменту, коли потрібно терміново оформити паспорт, довіреність або інший документ.

Як зазначив у коментарі Фокусу адвокат Сергій Литвиненко, військовий облік для українських чоловіків за кордоном дедалі більше впливає на вирішення повсякденних юридичних питань. Навіть якщо людина вже кілька років живе в іншій країні, працює та сплачує там податки, це не звільняє її від вимог українського законодавства щодо військового обліку.

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За його словами, проблеми часто виникають тоді, коли чоловіки звертаються до консульства, не перевіривши заздалегідь актуальність своїх даних.

Сергій Литвиненко , адвокат, арбітражний керуючий

До мене звертаються не лише ті, хто нещодавно виїхав, а й люди, які просто не розуміють, у якому статусі перебувають. Вони давно живуть за кордоном, працюють і сплачують податки, а потім з'ясовується, що консульство не прийме заяву, бо в системі щось не так.

Чому чоловікам за кордоном можуть відмовити в консульських послугах

За словами Сергія Литвиненка, правила надання консульських послуг чоловікам призовного віку змінилися. Він посилається на постанову Кабінету міністрів № 981 від 29 липня 2026 року, яка, за його поясненням, передбачає перевірку військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років перед наданням більшості консульських послуг.

"Перевірка відбувається через реєстр "Оберіг". Зазвичай підтвердженням військово-облікових даних є електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), доступний у застосунку "Резерв+", — зазначив Литвиненко.

Він також звернув увагу, що сама наявність документа ще не гарантує отримання послуги. Якщо відомості в ньому застарілі або не підтверджені належним чином, це також може стати підставою для відмови.

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"Найпідступніше те, що відмову можна отримати, навіть коли документ у вас є. е-ВОД без підтверджених актуальних даних теж може стати підставою для відмови. Запис у застосунку є, а дані застарілі, і консул нічим не допоможе", — зазначив Литвиненко.

За його словами, часто перевіряють документи лише тоді, коли вони вже потрібні. Наприклад, якщо закінчується термін дії паспорта або необхідно оформити довіреність для продажу нерухомості, часу на виправлення помилок може не вистачити. Тому слід заздалегідь перевірити відомості у "Резерв+", зокрема персональні дані та військово-обліковий статус. Тож, якщо помітили розбіжності, краще їх виправити ще до звернення в консульство.

Коли військово-облікові документи не перевіряють

Водночас, як пояснює адвокат, передбачені винятки, коли перевірка військово-облікових документів для надання консульської послуги не проводиться. Йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Це означає, що відсутність належного військово-облікового документа сама по собі не повинна перешкоджати оформленню саме цього документа для повернення.

Литвиненко також називає серед винятків окремі консульські дії щодо дітей, якщо один із батьків є іноземцем або особою без громадянства, а також надання послуг громадянам України, які за кордоном перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі.

"Конкретні умови застосування винятків залежать від виду консульської дії та чинних нормативних актів. Перед зверненням варто уточнити вимоги у відповідній дипломатичній установі", — каже він.

Які зміни для українців за кордоном 2027 року

За прогнозом Сергія Литвиненка, питання військового обліку та консульських послуг найближчим часом залишатиметься актуальним.

Адвокат зазначає, що від 8 січня 2027 року мають набрати чинності норми щодо взяття на консульський облік і автоматичного взяття на військовий облік за кордоном без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Також Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством оборони планує до кінця 2026 року запровадити механізм оновлення даних через консульський облік, а не лише за допомогою застосунку.

"Тому прогнозую: найближчими місяцями саме консульства стануть головним місцем, де вирішуватимуться такі питання. Але чекати цього моменту, щоб "розібратися потім", я б не радив", — наголосив адвокат.

Зазначені терміни та заплановані зміни варто перевіряти за офіційними повідомленнями державних органів, оскільки порядок і дата набрання чинності відповідними нормами визначаються нормативними актами.

Чи означає військовий облік за кордоном мобілізацію

Українських чоловіків за кордоном лякає взяття на військовий облік через консульство. Часто вони хвилюються, що це автоматично призведе до мобілізації в іншій країні. Литвиненко каже, що це не так.

"Консульський облік не означає призову за межами України. Це механізм перевірки й оновлення даних, який дає державі змогу знати, хто де перебуває, а людині мати чинні документи", — пояснив адвокат.

Отже, сам факт перебування на консульському обліку не слід ототожнювати з мобілізацією. Водночас військово-обліковий статус і виконання обов'язків, передбачених українським законодавством, — окремі питання, які потрібно оцінювати з урахуванням конкретних обставин.

Що робити чоловікам за кордоном, щоб не мати проблем із документами

Сергій Литвиненко радить не чекати нагальної потреби в консульській послузі, а заздалегідь перевірити свої дані.

Передусім варто перевірити е-ВОД у "Резерв+" і переконатися, що документ доступний, а відомості в ньому актуальні.

Також він нагадує про перевірку персональних дані та статусу. Якщо є помилки в ПІБ, адресі чи інших відомостях, потрібно з'ясувати, як їх виправити.

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"Слід уточнити вимоги консульства. Перелік необхідних документів і порядок надання послуг можуть залежати від конкретної процедури. А у разі відмови попросити пояснити причину. Це допоможе зрозуміти, які саме відомості потрібно виправити або чи є підстави для оскарження рішення", — радить адвокат і додає, що не слід нехтувати юридичною допомогою за складних обставин, особливо тоді, коли є розбіжності в реєстрах, виникли питання щодо відстрочки або військово-облікового статусу.

"Правила змінюються швидко, тому перед візитом звіряйтеся з актуальними роз'ясненнями МЗС і вашого консульства", — радить адвокат.

Нагадаємо, раніше Міноборони України уточнило процедуру ВЛК для військових, які лікуються за кордоном. Відповідні зміни вже внесено до наказу №402.