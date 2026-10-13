Міноборони уточнило процедуру ВЛК для військових, які лікуються за кордоном: що змінилося

Військові, які лікуються за кордоном, тепер можуть дистанційно пройти військово-лікарську експертизу й отримати рішення ВЛК. Після повернення в Україну повторно підтверджувати цей висновок не потрібно.

Згідно з інформацією Міноборони України, відповідні зміни вже внесено до наказу Міноборони №402. Ними уточнено відповідну процедуру, визначено перелік необхідних документів і встановлено чіткі строки їх розгляду.

Медичні документи іноземного закладу потрібно перекласти українською та засвідчити. На їх основі ВЛК може визначити, чи потрібно продовжувати лікування, а також придатність або непридатність до військової служби.

Які строки

Повний пакет документів ВЛК розглядає протягом 10 днів.

Військова частина доводить рішення до відома військовослужбовця протягом 3 днів після отримання довідки ВЛК.

Рішення оформлюється електронно. Його копію можна отримати через військову частину, зокрема електронною поштою.

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Які етапи проходження медкомісії

Етап 1: подання медичних документів командиру

Захисник або його законний представник передає копії медичних документів іноземного закладу охорони здоров'я до командира своєї військової частини або іншої уповноваженої особи. Документи мають бути перекладені українською мовою та засвідчені. У документах має бути зазначений діагноз згідно з Міжнародною класифікацією хвороб — МКХ-10 або МКХ-11.

Етап 2: передача документів до гарнізонної ВЛК

Військова частина передає документи разом з направленням до гарнізонної військово-лікарської комісії, яка здійснює свою діяльність на базі ВМКЦ регіонів або НВМКЦ "ГВКГ".

Етап 3: розгляд медичних документів лікарями ВЛК

ВЛК у визначеному складі розглядає повний пакет документів впродовж 10 днів.

Етап 4: визначення потреби в лікуванні або придатності до служби

За результатами розгляду ВЛК визначає потребу (чи відсутність потреби) у тривалому лікуванні або визначає придатність (чи непридатність) до військової служби, після чого виносить відповідну постанову.

Етап 5: отримання постанови ВЛК

Оформлену постанову ВЛК надсилає до військової частини. Військова частина доводить рішення ВЛК до відома військовослужбовця протягом трьох днів з моменту отримання довідки ВЛК. За необхідності – через родичів, законних представників, інших уповноважених осіб тощо.

Нагадаємо, раніше Міноборони скасувало паперові військові квитки рядового, сержантського і старшинського складу української армії.

Також Фокус писав, що українські військові почали фіксувати затримку премій та бойових виплат.