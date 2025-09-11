Міноборони скасовує військові квитки в Україні: коли та на що можуть їх замінити

Зареєстрований 25 серпня наказ Міноборони скасовує військові квитки рядового, сержантського і старшинського складу української армії. Згідно з документом, зміни набудуть чинності 1 червня 2026 року.

Наказ від 19 серпня 2025 року №556, яким Міністерство оборони України скасовує наказ від 10 квітня 2017 року №206, опубліковано на платформі ЛІГА:ЗАКОН. У тексті документа йдеться, що він має набрати чинності 1 червня 2026-го.

В наказі йдеться, що залишки бланків повинні будуть використовуватися, доки не витратяться повністю, але не пізніше 1 червня.

Міноборони скасовує військові квитки для рядового, сержантського і старшинського складу Фото: скриншот

Міноборони скасовує військові квитки: на що їх замінять

Про те, що Міноборони скасовує паперові військові квитки, писало видання Ukrainian Military Pages у травні. Журналісти розповіли про заміну паперових військових квитків на військові ідентифікаційні картки (military identification card). За даними видання, після введення карток Міноборони скасує паперові військові документи рядових, сержантів і старшого складу, посвідчення офіцерів ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, а також посвідчення генерала (адмірала) Збройних Сил України.

Нагадаємо, 10 серпня в Міністерстві оборони роз'яснювали, чи мають право заброньованих чоловіків направити на ВЛК. Згідно з постановою відомства, на медичний огляд з "бронню" чи відстрочкою можна направити лише добровольців за контрактом, обмежено придатних, що не пройшли повторний огляд, і тих, хто самостійно виявив таке бажання.

Речник Міністерства оборони Орест Дрималовський 6 вересня розповів, що заборонено працівникам ТЦК при використанні бодікамер. За його словами, суворо заборонено видаляти, змінювати записи чи вимикати камеру.